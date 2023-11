Jogos de hoje (23/11/2023): onde assistir futebol ao vivo e horários

O Brasileirão está entrando em sua fase decisiva. No entanto, a semana está sendo utilizada pela CBF para a realização de partidas que estavam atrasadas. Isto é, após os dois compromissos de hoje (23), todos os 20 clubes estarão com 34 partidas disputadas na competição.

Dito isso, se o empate entre Cruzeiro e Vasco da Gama colocou ainda mais fogo na luta contra o rebaixamento, os dois duelos desta quinta-feira (23) estão mais relacionados com a parte de cima da tabela, embora o Fortaleza ainda precise somar pontos para escapar do rebaixamento.

Primeiro, o Leão do Pici receberá o Botafogo, que pode retomar a liderança em caso de triunfo. Vale frisar que o Alvinegro não vence há seis rodadas. Já no Maracanã, teremos o compromisso entre Flamengo e Bragantino, que deve significar apenas a manutenção de um deles na luta pela taça. Confira mais sobre os horários do futebol desta quinta-feira (23):

Jogos de hoje (23/11/2023) do Brasileirão Série A

19h – Fortaleza x Botafogo – Premiere;

21h30min – Flamengo x Red Bull Bragantino – Premiere.

Para ficar sabendo de todos os horários e como assistir as principais partidas de futebol espalhadas pelo mundo, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no Notícias Concursos!