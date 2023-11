Jogos de hoje (25/11/2023): onde assistir futebol ao vivo e horários

A temporada de futebol vai chegando ao fim no Brasil. Entretanto, muitas coisas ainda estão por se definir nas Séries A e B do Brasileirão. Na elite, a briga pelo título, por vagas diretas na Libertadores e contra o rebaixamento está pegando fogo!

Já falando mais sobre a segunda divisão, o sábado (25) marcará a última rodada e definirá os últimos dois times que estão na Série A em 2024, ao lado de Vitória e Criciúma. Além disso, quatro times lutam contra as últimas duas vagas para a Série C (Sampaio Corrêa, Ponte Preta, Chapecoense e Tombense. Confira mais sobre os horários do futebol deste sábado (25):

Jogos de futebol hoje (25/11/2023) pela Série A do Brasileirão

19h30min – Athletico x Vasco – TNT e Rede Furacão

21h – Fluminense x Coritiba – SporTV e Premiere

Jogos de futebol hoje (25/11/2023) pela Série B do Brasileirão

17h – Ponte Preta x CRB – Band e Premiere;

17h – Ceará x Juventude – SporTV e Premiere;

17h – Avaí x Ituano – Premiere;

17h – Atlético-GO x Guarani – SporTV 3 e Premiere;

17h – Novorizontino x Criciúma – Premiere;

17h – Botafogo-SP x Londrina – Premiere;

17h – Sport x Sampaio Corrêa – SporTV 2 e Premiere;

17h – Chapecoense x Vitória – Premiere;

17h – Tombense x Mirassol – Premiere;

17h – ABC x Vila Nova – Band e Premiere.

Para ficar sabendo de todos os horários e como assistir as principais partidas de futebol espalhadas pelo mundo, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no Notícias Concursos!