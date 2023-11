Jogos de hoje (26/11/2023): onde assistir futebol ao vivo e horários

Neste domingo (26), o Brasileirão da Série A terá seis partidas fundamentais para a tabela de classificação. Só para se ter ideia, quatro equipes diferentes podem terminar na liderança: Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Grêmio.

Isto é, por mais que o Palmeiras tenha assumido a ponta da tabela na última rodada, o Botafogo é o único dos quatro times que joga em casa. Até por isso, mesmo em meio a um jejum enorme de vitórias, o Glorioso tem chances de voltar ao topo.

Já no caso do Flamengo, o adversário será o América-MG, primeira equipe matematicamente rebaixada e que vendeu o mando de campo. Isto é, o compromisso será em Uberlândia. Por fim, o Grêmio de Suárez terá a missão mais complicada, visto que visitará o Galo na Arena MRV. Confira mais sobre os horários do futebol deste domingo (26):

Jogos de futebol hoje (26/11/2023) pela Série A do Brasileirão

16h – Botafogo x Santos – Globo e Premiere

16h – Atlético-MG x Grêmio – Globo e Premiere

18h30min – São Paulo x Cuiabá – Premiere

18h30min – Internacional x Bragantino – Premiere

18h30min – Fortaleza x Palmeiras – Premiere

18h30min – América-MG x Flamengo – Premiere

Principais jogos de hoje (26/11/2023) no futebol europeu

14h30min – Cádiz x Real Madrid – Star + (La Liga);

17h – Betis x Las Palmas – Star + (La Liga);

14h – Roma x Udinese – ESPN 4 e Star + (Campeonato Italiano);

16h45min – Lyon x Lille – Star + (Campeonato Francês);

13h30min – Everton x Manchester United – ESPN e Star + (Premier League).

