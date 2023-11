Jogos de hoje (27/11/2023): onde assistir futebol ao vivo e horários

Neste domingo (26), o Campeonato Brasileiro reservou grandes emoções aos torcedores. Mesmo com um jogador a menos, o Palmeiras buscou o empate contra o Fortaleza e se manteve na liderança. No entanto, agora aparece com a mesma pontuação do Flamengo, que venceu na rodada e segue subindo.

Além disso, no confronto direto entre Atlético-MG e Grêmio, o Galo venceu e também se colocou na briga. Por fim, mesmo vencendo o Santos durante quase todo o jogo, o Botafogo perdeu a chance de reassumir a ponta da tabela, visto que sofreu o empate nos acréscimos.

Dito isso, a segunda-feira (27) terá uma partida decisiva na luta contra o rebaixamento. Confira mais sobre os horários do futebol de hoje (27):

Jogos de futebol hoje (27/11/2023) pela Série A do Brasileirão

21h – Goiás x Cruzeiro – SporTV e Premiere.

Principais jogos de hoje (27/11/2023) no futebol europeu

17h – Fulham x Wolves – ESPN 4 e Star + (Premier League);

17h – Girona x Athletic Bilbao – ESPN 2 e Star + (Campeonato Espanhol);

14h30min – Hellas Verona x Lecce – Star + (Campeonato Italiano);

16h45min – Bologna x Torino – Star + (Campeonato Italiano).

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo de todos os horários e como assistir as principais partidas de futebol espalhadas pelo mundo, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no Notícias Concursos!