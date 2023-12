Jogos de hoje (30/11/2023): onde assistir futebol ao vivo e horários

Nesta quinta-feira (30), o Brasileirão chegará perto do fim. Com três jogos a serem disputados, a 36ª rodada será encerrada e muitas definições estão perto de acontecer. Afinal, a quarta-feira (29) já foi importante para definir muita coisa, principalmente o favoritismo do Palmeiras.

Dito isso, falando da parte de cima, Grêmio e Red Bull Bragantino atuarão em casa para seguirem brigando por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Diante de Goiás e Fortaleza, respectivamente, uma derrota praticamente tira as chances de retorno ao G-4.

Já na parte baixa da tabela, o Cruzeiro recebe o Athletico Paranaense com a possibilidade de espantar de vez o fantasma do rebaixamento. Caso consiga vencer, o Cabuloso vai abrir seis pontos do Z-4 e ficar perto de confirmar a permanência na elite.

Além de tudo isso, a quinta-feira (30) será recheada em termos de competições europeias, com partidas decisivas pela UEFA Europa League e pela UEFA Conference League. Confira mais sobre os horários do futebol de hoje:

Jogos de futebol hoje (30/11/2023) pela Série A do Brasileirão

19h – Grêmio x Goiás – Premiere;

20h – Cruzeiro x Athletico – SporTV e Premiere;

20h30min – Bragantino x Fortaleza – Premiere.

Principais jogos de hoje (29/11/2023) nas copas europeias

Liga Europa:



Você também pode gostar:

14h45min – AEK Atenas x Brighton – Star +;

14h45min – Sparta Praga x Betis – Star +;

14h45min – Atalanta x Sporting – ESPN 3 e Star +;

14h45min – Freiburg x Olympiacos – Star +;

14h45min – Backa Topola x West Ham – ESPN 4 e Star +;

17h – Olympique de Marselha x Ajax – ESPN 4 e Star +;

17h – Liverpool x LASK Linz – Cultura e Star +;

17h – Villarreal x Panathinaikos – Star +;

17h – Sheriff x Slavia Praga – Star +;

17h – Servette x Roma – ESPN e Star +.

Conference League:

14h45min – Besiktas x Club Brugge – Star +;

17h – Fiorentina x Genk – Star +;

17h – Eintracht Frankfurt x PAOK – Star +;

17h – Aston Villa x Légia x Varsóvia – ESPN 3 e Star +;

17h – Nordsjaelland x Fenerbahce – Star+.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo de todos os horários e como assistir as principais partidas de futebol espalhadas pelo mundo, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no Notícias Concursos!