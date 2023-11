Jogue e concorra a R$ 550 MILHÕES

Você já pensou em ganhar R$ 550 milhões de uma hora para outra? Parece um sonho, mas essa possibilidade existe, mesmo que seja bem pequena. Tudo graças à Mega-Sena da Virada, que será realizada no dia 31 de dezembro.

Os interessados em apostar na modalidade lotérica ainda têm muitas semanas para fazer alguma fezinha. Os jogos carregam a esperança de milhões de brasileiros, que nem conseguem imaginar o que fazer com tanto dinheiro assim.

A Caixa Econômica Federal realizará o sorteio do concurso especial 2670 da Mega-Sena da Virada às 20h (horário de Brasília) do último dia de 2023. O prêmio de R$ 550 milhões é o maior valor já sorteado em toda a história do concurso no país.

Aliás, esse concurso é especial e acontece uma única vez no ano, no dia 31 de dezembro. E o melhor de tudo é que o prêmio não acumula. Em outras palavras, o prêmio principal sai de qualquer jeito no concurso, assim como acontece com a Lotofácil da Independência e a Quina de São João.

Em outras palavras, caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas sorteadas, o valor da Mega da Virada será dividido entre os que fizerem a quina. Caso ninguém consiga acertar cinco dezenas, o prêmio principal será dividido entre os que fizerem a quadra, e assim por diante.

Números mais sorteados no concurso

A Caixa Econômica já realizou 15 concursos da Mega-Sena da Virada no Brasil. Nestas ocasiões, uma dezena foi sorteada cinco vezes, ou seja, apareceu em 33% dos concursos. Isso quer dizer que a dezena pode ser uma grande aposta para os jogadores.

Veja abaixo quais foram as dezenas que mais apareceram nos concursos especiais da Mega-Sena da Virada:



Dezena Aparições na Mega da Virada Anos dos concursos 10 5 vezes 2009, 2010, 2017, 2018, 2022 5 4 vezes 2014, 2016, 2018, 2022 3 3 vezes 2011, 2017, 2019 11 3 vezes 2008, 2014, 2016 20 3 vezes 2013, 2014, 2020 33 3 vezes 2012, 2018, 2021 34 3 vezes 2010, 2017, 2022 36 3 vezes 2011, 2012, 2013 51 3 vezes 2008, 2015, 2016 58 3 vezes 2009, 2019, 2022

Para quem gosta de escolher números que são sorteados com mais frequência, as dezenas 5 e 10 provavelmente estarão nas apostas. Contudo, existem jogadores que fazem o contrário e gostam de escolher números que nunca saíram.

Nesse caso, há dez dezenas que nunca saíram em concursos da Mega-Sena da Virada: 7 – 8 – 13 – 19 – 21 – 28 – 39 – 44 – 48 – 54.

Aposte na Mega-Sena da Virada sem dificuldade

Os interessados em tentar a sorte na Mega-Sena da Virada podem ir à alguma agência lotérica da Caixa para fazer suas apostas. No entanto, caso as pessoas prefiram jogar sem sair de casa, podem acessar o site da Caixa Econômica ou baixar o aplicativo de loterias para fazer suas apostas.

Quem quiser apostar pela internet, sem sair de casa, deve fazer um cadastro para preencher o número de algum cartão de crédito, com o qual realizará o pagamento do jogo feito.

Cabe salientar que as pessoas interessadas em realizar jogos na Mega da Virada devem ficar atentas para fazer as apostas corretas. Isso porque, atualmente, os concursos habituais da Mega-Sena continuam sendo realizados.

Portanto, as pessoas devem informar nas casas lotéricas que desejam fazer apostas para o concurso especial, e não para os habituais. Já em relação às apostas realizadas pelo site ou pelo app de loterias da Caixa, o usuário deverá prestar atenção ao escolher o sorteio para o qual fará os seus jogos.

Aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,00

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,00, mas os jogadores podem escolher até 20 dezenas em um único bilhete. Nesse caso, o valor do jogo é 38.760 vezes mais caro que a aposta mínima.

Veja abaixo os valores de cada aposta da Mega-Sena:

Quantidade de dezenas Valor das apostas 6 R$ 5,00 7 R$ 35,00 8 R$ 140,00 9 R$ 420,00 10 R$ 1.050,00 11 R$ 2.310,00 12 R$ 4.620,00 13 R$ 8.580,00 14 R$ 15.015,00 15 R$ 25.025,00 16 R$ 40.040,00 17 R$ 61.880,00 18 R$ 92.820,00 19 R$ 135.660,00 20 R$ 193.800,00

Aumente as chances de acerto na Mega-Sena

Em síntese, os jogadores podem aumentar as chances de acerto ao escolher mais dezenas em um mesmo bilhete. Além disso, as pessoas podem seguir outras dicas que podem ajudar a aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena. Veja algumas delas:

A regularidade das apostas é uma boa estratégia para aumentar as chances de acerto;

é uma boa estratégia para aumentar as chances de acerto; A escolha de números variados , evitando sequências numéricas, podem ser uma boa estratégia;

, evitando sequências numéricas, podem ser uma boa estratégia; Os jogadores podem apostar em bolões para aumentar as chances de faturar o prêmio principal.

O sorteio especial atrai milhares de pessoas que sonham em faturar uma fortuna milionária literalmente de uma hora para outra. As apostas são feitas em todo o país e levam consigo a esperança dos jogadores, que fazem planos de como gastar a fortuna oferecida pela loteria. Por isso, não fique de fora dessa e concorra a R$ 550 milhões.