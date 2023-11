Jogue isto na máquina de lavar para roupas mais brancas

A busca por algo que possa ser colocado na máquina de lavar para roupas mais brancas e imaculadas é uma tarefa desafiadora para muitas pessoas.

Afinal, com o tempo, roupas brancas podem ficar amareladas devido a manchas, suor, resíduos de produtos de cuidados pessoais e lavagens repetidas.

No entanto, existem métodos eficazes que podem ajudar a manter suas roupas brancas com aparência de novas, e um deles envolve a utilização de produtos naturais.

Sendo assim, hoje daremos várias dicas para manter suas roupas brancas mais brilhantes, usando um ingrediente comum encontrado em muitas casas: o bicarbonato de sódio.

Por que as roupas brancas amarelam?

Antes de discutir o uso do bicarbonato de sódio, é importante entender por que as roupas brancas tendem a ficar amareladas com o tempo.

Várias razões podem contribuir para isso, sendo elas:

Acúmulo de sujeira e óleo: À medida que você usa suas roupas, a sujeira, o suor e o óleo do corpo se acumulam nas fibras do tecido.

Dessa forma, com o tempo, esses resíduos podem causar o amarelamento das peças.



Você também pode gostar:

Resíduos de detergentes: Se você não enxaguar completamente as roupas após a lavagem, os resíduos de detergentes podem se acumular, tornando as roupas opacas e amareladas. Manchas de produtos de cuidados pessoais: produtos como desodorantes, perfumes, cremes e protetores solares podem deixar manchas amarelas nas roupas brancas. Má lavagem: Uma lavagem inadequada pode fazer com que as roupas brancas fiquem amareladas.

Bicarbonato de sódio para deixar as roupas mais brancas

O bicarbonato de sódio é um aliado valioso na luta contra o amarelamento das roupas brancas. A saber, ele é um agente de limpeza natural e suave que pode ajudar a remover manchas, sujeira e resíduos, deixando suas roupas com uma aparência mais branca e brilhante.

Aqui estão algumas maneiras de usar o bicarbonato de sódio para roupas mais brancas e imaculadas:

1. Pré-tratamento de manchas

Antes de colocar suas roupas na máquina de lavar, faça um pré-tratamento das manchas com bicarbonato de sódio. Para isso, misture uma pasta com o produto e água e aplique-a diretamente nas manchas. Deixe agir por cerca de 15 minutos antes de lavar.

2. Adicione bicarbonato de sódio à lavagem para deixar as roupas mais brancas

Ao lavar roupas brancas na máquina, adicione uma xícara de bicarbonato de sódio à carga. Assim, o bicarbonato de sódio ajuda a suavizar a água, o que pode melhorar a eficácia do detergente e ajudar a remover resíduos.

3. Limpeza do tambor da máquina de lavar

Para evitar que resíduos de detergentes se acumulem na máquina de lavar e causem problemas de amarelamento, você também pode limpar o tambor da máquina de lavar com bicarbonato de sódio.

Para isso, execute um ciclo de lavagem vazio com uma xícara de bicarbonato de sódio para limpar a máquina. Assim, quando você colocar suas peças claras para lavar, o tambor limpo contribuirá para deixar as roupas mais brancas.

5. Remoção de odores

Além de manter suas roupas brancas, o bicarbonato de sódio também pode servir para remover odores desagradáveis das roupas.

Dessa forma, adicione uma xícara de bicarbonato de sódio ao ciclo de lavagem para neutralizar odores.

Outras dicas para roupas mais brancas

Além do bicarbonato de sódio, aqui estão algumas dicas adicionais que podem ajudar a manter suas roupas brancas mais brilhantes:

1. Separe as roupas

Sempre lave roupas brancas separadamente de outras cores para evitar a transferência de cor. Isso é importante principalmente quando se trata de roupas novas que podem soltar tinta nas primeiras lavagens.

2. Use o detergente certo

Escolha um detergente de alta qualidade e formulado especificamente para roupas brancas.

Ademais, evite detergentes com corantes ou fragrâncias que possam deixar resíduos nas roupas.

3. Evite superlotação

Não sobrecarregue a máquina de lavar. Roupas excessivamente apertadas na máquina podem não ser limpas adequadamente. Certifique-se de seguir as instruções do fabricante para a capacidade de carga e assim terá roupas mais brancas.

4. Lave com água quente para roupas mais brancas

Lavar roupas brancas em água quente ajuda a remover sujeira e resíduos com mais eficácia do que a água fria.

Então, certifique-se de verificar as etiquetas de cuidados das roupas para garantir que a água quente seja segura para o tecido.

E seguindo essas dicas e ao jogar bicarbonato de sódio na máquina de lavar, você certamente terá roupas mais brancas! Deixe seu comentário e nos conte se vai testar esse truque.