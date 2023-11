Jokic tem quase triplo-duplo, lidera Nuggets sobre Spurs, 132-120

Nikola Jokic tinha 39 pontos, o melhor da temporada, com 11 rebotes e nove assistências, e o Nuggets estragou o Denver estreia de Victor Wembanyama com uma vitória por 132-120 Santo Antônio na noite de domingo, levando os Spurs à 12ª derrota consecutiva.

O animal, a primeira escolha no draft de junho, terminou com 22 pontos, 11 rebotes e seis roubadas de bola, mas não conseguiu impedir a queda do San Antonio. É a terceira maior sequência de derrotas na história da franquia. O Esporas perdeu 13 consecutivas na temporada 1988-89 e 16 consecutivas na temporada passada.

Michael Porter Jr. marcou 25 pontos e Reggie Jackson fez 20 para o Denver, que melhorou para 8 a 0 em casa. O Nuggets perdeu quatro de cinco em sua recente viagem, incluindo uma derrota para Houston na noite de sexta-feira que os eliminou do torneio de temporada da NBA.

Pepitas para a frente Aaron Gordon ficou de fora com uma distensão no calcanhar direito que o estava incomodando na derrota para o Rockets, um jogo em que ele errou todas as 12 tentativas de field goal. Justin Feriado fez seu primeiro início de temporada no lugar de Gordon.

Treinador de Denver Michael Malone disse que mudaria sua rotação após a viagem de 1 a 4 e isso significava DeAndre Jordan conseguindo tempo como reserva de Jokic. O veterano fez seis pontos e cinco rebotes em seis minutos do primeiro tempo e acertou os três chutes de campo.

O Nuggets liderou por quatro após o primeiro quarto e por 68-48 no final do segundo, antes do San Antonio se recuperar para chegar a 12 no intervalo. Os Spurs abriram o terceiro com uma sequência de 7-2, mas o Denver superou-os por 33-17 no resto do período, liderando por 23 antes do quarto.

Wembanyama quase teve uma enterrada de destaque no segundo tempo, quando disparou para a cesta, mas Julian Strawther fez falta nele e negou o balde.

A SEGUIR

San Antonio: recebe Atlanta na quinta-feira

Denver: No Los Angeles Clippers na noite de segunda-feira.