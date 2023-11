Jon Anik ‘não está surpreso’ com a desistência de Jon Jones no UFC 295: ‘Achei que era ambicioso, com respeito’

Embora a saída de Jon Jones do UFC 295 tenha sido decepcionante, alguns acreditam que não foi extremamente surpreendente e levou a um intrigante título interino dos pesos pesados ​​no sábado.

Jones estava escalado para enfrentar o ex-campeão Stipe Miocic em sua primeira defesa de título no Madison Square Garden, mas uma ruptura no músculo peitoral levou ao adiamento da luta pelo campeonato para uma data posterior. Em seu lugar, Sergei Pavlovich e Tom Aspinall lutam no co-evento principal pelo título interino.

Quando questionado, o locutor do UFC, Jon Anik – que dará início à ação no sábado – deu sua reação inicial à notícia.

“Não estou surpreso, com respeito”, disse Anik ao MMA Fighting. “Achei ambicioso sugerir que Jon Jones, após esse tipo de dispensa prolongada, competiria no UFC 285 em março e então seria capaz de dar a volta por cima novamente no início de novembro. Eu apenas pensei que era ambicioso, com respeito.

“Você sabe o quão sério Jon Jones leva todas essas lutas pelo campeonato. Nenhum homem ou mulher ganhou tantas lutas pelo título como Jon Jones e esse é realmente o único maior recorde que realmente importa, mas tenho que me perguntar em voz alta se essa lesão poderia ser evitada se ele estivesse na academia durante todos os minutos que possivelmente poderia estar namorando com aquele título passado [fight] – e também não estou necessariamente sugerindo que essa seja a receita certa para o sucesso – mas não estou surpreso que essa luta não tenha necessariamente se materializado. “

No momento, não há um prazo oficial para remarcar a luta Jones x Miocic e, de acordo com o anúncio das mudanças pelo CEO do UFC, Dana White, Jones pode enfrentar mais de oito meses de recuperação.

Embora Pavlovich e Aspinall não sejam os nomes conhecidos que Jones e Miocic são no momento, isso certamente não significa que o confronto entre os candidatos emergentes não seja incrivelmente fascinante.

Anik está emocionado com a decisão e esperançoso de que a divisão dos pesos pesados ​​​​seja capaz de avançar até o verão de 2024.

“Eu espero que eles possam fazer essa luta [between Jones and Miocic]e de forma bastante rápida dentro de 10 meses porque está um pouco confuso agora com o campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC definido para ser coroado aqui [at UFC 295]”, disse Anik. “Agora vamos pegar Tom Aspinall e Sergei Pavlovich. Isso não é apenas uma luta massiva de pesos pesados ​​em 2023?

“Não tem como não sorrir como fã de MMA. Essa luta é absolutamente enorme e sem qualquer acúmulo, a intriga está nas alturas para mim. Obviamente, é uma luta herdada entre Jon Jones e Stipe, e eu sei que estou ficando um pouco animado aqui, mas Sergei Pavlovich e Tom Aspinall, você pode argumentar agora, são os dois melhores pesos pesados ​​do mundo, bem no meio de seus apogeus, primitivos, prontos para matar e defender a cada três meses. Eu gosto disso.

“Vai ter movimentação, adoro o fato desses caras assinarem na linha pontilhada, e fico fascinado em ver onde fecha a linha de apostas e tudo mais nessa luta. Espero não parecer um promotor, mas sei que vocês me entendem sobre o tamanho dessa luta.

“Nossa, mal posso esperar por essa luta, e acho que o UFC será capaz de descomplicar as águas turvas no que diz respeito ao campeonato, à hierarquia e tudo mais. Esperançosamente, Jon Jones ficará saudável com o peitoral.”