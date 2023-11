Jon Anik: ‘O melhor ainda está por vir’ para Laura Sanko nos comentários coloridos do UFC

O ano civil de 2023 do UFC foi repleto de momentos memoráveis, caos e novidades históricas – o que inclui Laura Sanko fazendo sua estreia no pay-per-view no evento UFC 293 de setembro.

Sanko se juntou a Daniel Cormier e liderou a voz jogada a jogada Jon Anik para anunciar o card em Sydney, que viu Sean Strickland se tornar o campeão dos médios com uma vitória desequilibrada por decisão unânime sobre Israel Adesanya no evento principal. Refletindo sobre eventos passados, Anik não poderia estar mais feliz por Sanko ter a oportunidade de se tornar a primeira comentarista feminina em um pay-per-view da era moderna e espera que Sanko brilhe ainda mais no futuro.

“Eu amo Laura Sanko, estou muito feliz que ela teve a oportunidade”, disse Anik ao MMA Fighting.

“Eu acredito que não houve muita luta [at UFC 293] de jeito nenhum, embora tenha havido algumas vitórias por finalização, e onde eu acho que ela realmente vai brilhar para as pessoas é sua habilidade de falar jiu-jitsu e falar de grappling, então o melhor ainda está por vir quando se trata de Laura Sanko.

Anik teve um ano extremamente agitado, com vários eventos e muitas viagens internacionais. Ele encerrará 2023 com o UFC 296 em dezembro, encabeçado por Leon Edwards x Colby Covington pelo título meio-médio.

Olhando para trás, para a oferta pay-per-view de setembro, Anik relembra a transmissão com carinho e espera que Sanko possa se orgulhar do que ela conquistou naquela noite na Austrália.

“Já trabalhei com provavelmente 15, 16 combinações diferentes e sempre gosto de ter um analista de luta de elite à minha direita, e na maioria das vezes na noite da luta, eu tenho isso”, explicou Anik. “Ela é cômica, tem um bom timing, não tem ego.

“Não tenho elogios suficientes para Laura Sanko. Ela e eu temos nos apoiado pública e privadamente há muito tempo, e foi muito legal vê-la em toda a sua glória, e poder fazer uma estreia em um pay-per-view em Sydney naquela atmosfera foi muito especial. Esperançosamente, ela estará relembrando isso com sua família nos próximos anos.”