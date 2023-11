Jon Rahm diz não a Tiger Woods e Rory McIlroy

Ttemporada inaugural da TMRW Golf League (TGL), liga virtual de golfe que terá início em 9 de janeiro, sofreu uma baixa significativa, o campeão do Augusta Masters, Jon Rahm.

O espanhol foi um dos protagonistas deste projecto lançado pela Tiger Woods e Rory McIlroymas o jogador espanhol comentou nas redes sociais que não conseguiu oferecer o nível de comprometimento exigido este ano.

“Estou triste em confirmar que não participarei da primeira temporada do TGL” Rahm confirmado no Twitter.

“Embora eu ainda ache que é uma grande oportunidade, neste momento exigiria um nível de comprometimento que não posso oferecer.

“Boa sorte a todos os envolvidos e que vença a melhor equipe!”

A TGL já retirou todas as referências ao ‘Leão de Barrika’ do seu site e emitiu um comunicado confirmando que não participará.

“Jon é um dos jogadores mais talentosos e fará falta durante a temporada inaugural do TGL.

“Entendemos que os jogadores precisam equilibrar muitas facetas diferentes de suas vidas profissionais e pessoais e respeitamos a escolha de Jon e desejamos-lhe boa sorte”, dizia o comunicado da TGL.

Como será definido o TGL?

A ausência do basco ocorre poucos dias depois do DATA o formato da competição foi revelado.

Embora a cada dia duas equipes joguem 15 buracos virtuais contra uma tela (nove em formato de tacada alternada e seis de simples), um total de seis equipes participarão da liga (24 jogadores).

A duração das partidas é de duas horas e tudo acontecerá em um local especialmente construído em Palm Beach Gardens.

O fato de ‘Rahmbo’ residir no Arizona pode ter sido uma grande desvantagem para ele. Além disso, sua programação inclui não apenas torneios do PGA Tour, mas também do DP World Tour.