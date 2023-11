Jordan Poole confessa sobre o suposto encontro de US $ 500 mil que teve com Ice Spice

CO armador do Ashington Wizards, Jordan Poole, visivelmente não está passando por um grande momento em sua nova aventura na capital. Ele tem sido constantemente examinado por suas performances e até acusado de algum comportamento perturbador. Para os fãs dos Wizards, conseguir Jordan Poole em vez de Chris Paul quando a troca aconteceu já era uma decepção. Apesar de seu histórico como campeão da NBA, Poole chegou com um estigma após agitar o vestiário dos Warriors com sua luta contra Draymond Green. Um erro que o acompanhará pelo resto da carreira e que vem chamando muita atenção de diversas figuras do esporte. Nos últimos jogos, o errático Jordan Poole continuou dando reviravoltas e parecia distraído na quadra.

Jordan Poole fala sobre encontro caro com Ice Spice – Vídeo

Jordan Poole teve um encontro com Ice Spice?

Durante o mês de maio, o rapper Cam’ron criticou Jordan Poole pelas performances sem brilho que ele estava oferecendo com os Warriors. Suas atuações nos playoffs foram uma das menos impressionantes daquele time do Golden State. Recém-saído de vencer um campeonato um ano antes, Poole provou que o incidente com Draymond Green o estava afetando em todos os níveis. Mas Cam também apontou um suposto encontro com o rapper Ice Spice, no qual gastou US$ 500 mil. Em um recente evento de autógrafos, um fã perguntou a Jordan Poole sobre esta data e ele respondeu: “Definitivamente não, definitivamente boné”, disse Poole quando questionado se o encontro com Ice Spice era verdadeiro.

Aqui está o que Cam disse em maio: “Jordan Poole, você gastou US $ 500.000 em um encontro no Ice Spice. Você é um petisco e está jogando como um maldito petisco. Este não é você do ano passado, mano. Volte para Milwaukee e Descubra isso e volte para os playoffs porque você parece maluco. Porque eu te protegi no ano passado. Você tem manos aqui falando sobre: ​​’O que foi tudo aquilo que Jordan Poole você estava usando?’ Você é um idiota. Não, ele é um idiota, porque eu o protegi. Muitos manos não sabem que Jordan Poole estava na G League e então ele voltou, e eu pensei, ‘Sim , mano recebeu o que merecia. Agora, você é um petisco. É melhor eu ver a porra da diferença. Deixe-me dizer uma coisa, o que Steve Kerr está fazendo, é isso que Steve Kerr está fazendo: ele está colocando você lá ao lado dos manos da sua idade, Ja Morant está matando você. … ele está me irritando, estou farto desse mano.