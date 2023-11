Jordan Poole quebra o silêncio e se defende depois que o vídeo do tempo limite dos Wizards se tornou viral

Jordan Poole, da Wizards enfrenta críticas depois de um incidente de tempo limitemas ele está falando para esclarecer o que aconteceu. Desde que ingressou no Wizards, após uma troca fora de temporada, Poole tem estado sob escrutínio por suas ações nas quadras.

Em um jogo recente contra o Brooklyn Nets um vídeo pegou Poole aparentemente desatento durante um intervalo crucial, atraindo reações negativas dos fãs. No vídeo, Poole parece estar conversando com um companheiro de equipe enquanto o treinador elabora uma jogada. Apesar dos pedidos de atenção de companheiros de equipe e treinadores, Poole continua absorto na conversa.

Jordan Poole quebra o silêncio e se defende

O incidente gerou críticas, com torcedores expressando frustração com o que consideram falta de foco durante um momento crítico do jogo.

No entanto, Poole se defende, afirmando que o vídeo não captura com precisão a situação. Ele argumenta que é um desafio tirar conclusões definitivas de um único vídeo feito nas arquibancadas, enfatizando que não houve nada de incomum em seu comportamento durante o intervalo.

A controvérsia aumenta o escrutínio contínuo que Poole enfrenta enquanto enfrenta os desafios de sua nova equipe e trabalha para provar seu valor na quadra.