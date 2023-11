Jordan Travis, da FSU, quebra a perna de maneira horrível contra o norte do Alabama

Universidade Estadual da Flórida quarterbackJordan Travis sofreu uma grave lesão na perna no final do primeiro quarto do confronto de sábado contra Norte do Alabama depois de correr para ganhar e receber um tackle por trás.

Travis, 23 anos, estava visivelmente com dor, pois sua perna esquerda parecia totalmente fora do lugar. A equipe médica prontamente o tirou do campo para encerrar o QB Troféu Heismantemporada de calibre de forma infeliz.

FSU (10-0) estava perdendo para North Alabama por 13-0 no momento da lesão. Travis terminará sua carreira universitária com as 3 primeiras estatísticas em várias categorias na história do programa.

Tate Rodemaker assumiu o centro da FSU e provavelmente será o zagueiro titular avançando na ausência de Travis.

Jameis Winston tem algumas palavras para Jordan Travis

Santos de Nova Orleans quarterback James Winstonque conquistou o campeonato nacional com a FSU em 2013, esteve presente na aposentadoria de sua camisa.

Após a terrível lesão de Travis, Winston deu algumas palavras de incentivo ao jovem QB, que estava tendo uma temporada incrível.

“Eu só quero continuar a encorajá-lo a permanecer resiliente e perseverar”, disse Winston. “Acho que ele é o epítome disso com sua jornada, sua carreira no futebol universitário.”