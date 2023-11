Jordyn Woods presenteia Karl-Anthony Towns com enorme anel de diamante e corrente de aniversário

Jordyn Woods certificou-se de que seu namorado, estrela da NBA Cidades Karl-Anthony , estava brilhando ‘em seu aniversário de 28 anos… presenteando-o com um enorme anel de diamante E uma corrente gelada!!

O centro dos Timberwolves comemorou mais uma viagem ao redor do sol na quarta-feira… e mesmo que Minnesota tivesse que jogar uma partida contra o Suns, sua senhora garantiu que seu dia de bolo não fosse apenas trabalho.

Em um vídeo que ela compartilhou em sua página de mídia social, você pode ver que ela presenteou KAT com o conjunto de diamantes após a derrota dos Wolves em Phoenix… e as peças – criadas por Tim Da Joalheiro – são incríveis.

TMZ Esportes aprendeu… o anel possui 15,4 cts de diamantes VVS1/VVS2, enquanto o pingente é de ouro rosa 14K com 37,5 cts de diamantes VVS1/VVS2. Ambos foram moldados para que eles fizessem o No. 32… uma referência ao número da camisa que ele usa na NBA.

“Feliz aniversário, meu amor 🤍”, disse o jovem de 26 anos a KAT em uma postagem separada no IG. “Não consigo imaginar a vida sem você 🤍”

Woods and Towns – a primeira escolha geral no Draft da NBA de 2015 – se reuniram em 2020… e deixaram bem claro que estão super felizes um com o outro desde então.