Jorge Masvidal jura que vai arrancar o resto dos ‘dentes de merda’ de Colby Covington

Jorge Masvidal terminou com Colby Covington no tribunal, mas está longe de terminar com “Chaos” nas ruas.

Na segunda-feira, Masvidal finalmente encerrou sua longa batalha legal com Covington, onde enfrentava várias acusações criminais por agredir seu ex-amigo fora de um restaurante em Miami em 2022. Masvidal se declarou culpado de agressão por contravenção e concordou em pagar as custas judiciais associadas a o caso em um acordo judicial em que os promotores retiraram as acusações criminais, o que significa que Masvidal não enfrentará pena de prisão pelo incidente. E falando com Ariel Helwani em A hora do MMA poucas horas depois de o assunto ser resolvido, Masvidal era todo sorrisos.

“Para começar, esse idiota do Colby estava tentando me bater com três crimes e uma contravenção, depois de ter declarado inúmeras vezes que se me visse na rua, literalmente iria me matar”, disse Masvidal. . “É a merda mais estranha. Eu não podia falar sobre isso antes, mas agora posso. Ele também disse que eu o ataquei com cinco indivíduos. Onde diabos estavam todos esses co-réus? Eles também teriam sido julgados. Você não pode simplesmente atacar pessoas com uma multidão de pessoas. Isso teria sido como um crime de ódio contra sua bunda escamosa. Onde diabos estão o resto das pessoas que ele estava dizendo?

“Então, novamente, ele é um mentiroso. Éramos só eu e ele, eu o confrontei depois que ele deixou cair essa merda, e o que ele fez? Ele foi e se escondeu na porra da mesa da anfitriã e chamou a polícia. As gravações estão todas aí. ‘9-1-1, temo pela minha vida. Esse cara está lá fora tentando me dar uma surra! Seu filho da puta. Há oito meses que estou lidando com essa merda. Todos os tipos de dinheiro gastos, todos os tipos de touros***, mas graças a Deus por [my lawyer] Brad Cohen. Amo esse cara. Ele me manteve longe de problemas, cara, me acompanhou durante todo o processo. Ele é o melhor.”

A rivalidade entre Masvidal e Covington está bem documentada, já que os dois já foram amigos e parceiros de treino no American Top Team, antes que uma série de incidentes azedasse a amizade e os transformasse em rivais. A dupla acabou se enfrentando na luta principal do UFC 272, onde Covington conquistou a vitória por decisão unânime. Pouco depois dessa luta ocorreu o incidente mencionado, onde Masvidal atacou Covington do lado de fora de uma churrascaria em Miami, resultando em ferimentos leves em Covington. E, pelo que Masvidal conta, agora que esse incidente foi resolvido, outro poderá esperá-lo no futuro.

“Não sei quando, mas eu e Colby vamos nos ver em algum momento”, disse Masvidal. “Se é na porra de uma jaula, ou não sei onde diabos vai ser, mas vamos nos ver por ele mentir em meu nome, por ele, porra.” ***** apresentando queixa, por tudo o que ele fez, vamos nos ver. E vai ser divertido. Vai ser interessante. Vou arrancar o resto dos dentes dele. Eu consegui arrancar dois de seus dentes falsos.

“Três crimes e uma contravenção! Vá se foder, filho da puta. Seu pedaço de merda. Você sabe, com três crimes eu nunca mais conseguiria ter um emprego. Olha, eu estava com medo pela minha vida. [Smiles knowingly].”

Masvidal acrescentou que não encontrou Covington nas ruas de Miami desde então e disse que isso pode nunca acontecer. Mas se isso acontecer, “Gamebred” parece ainda estar pronto para se instalar nas ruas.

“Esse filho da puta mora em uma rocha sem WiFi. Quando ele posta algo, são quatro dias depois. Esse filho da puta não diz merda nem faz merda, porque ele sabe que está tudo bem”, disse Masvidal. “Não se mexa incorretamente, filho da puta. Você topa comigo, não sei o que vai acontecer.

“Ele nunca deveria ter criado meus filhos. Eu disse a ele antes, disse a ele durante, disse a ele depois, não crie meus filhos, você terá vários problemas com os quais terá que lidar pelo resto da vida. Porque posso estar aposentado, mas até hoje a coisa mais divertida que já fiz em toda a minha vida foi lutar. Então, se eu tiver a chance de dar uma surra em alguém que ultrapassou os limites, sou totalmente a favor. Cada vez que nos vemos, podemos nos derrubar. A única diferença é que nunca vou envolver outras pessoas ou a polícia. Esse maldito idiota do gênero fluido, alegando que é um homem e um patriota, quando eu sei que ele é um delator patrocinado pelo estado. Que merda.”

Covington tem outros peixes para fritar no momento, já que o ex-campeão interino dos meio-médios terá mais uma chance pelo ouro do UFC ao desafiar Leon Edwards pelo título dos meio-médios no UFC 296, em dezembro. Enquanto isso, Masvidal se aposentou do MMA no início deste ano e, em vez disso, passou grande parte de seu tempo construindo sua promoção Gamebred Fighting.