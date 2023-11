Jorge Masvidal não defende contestação na caixa de bateria de Covington, sem pena de prisão

Jorge Masvidal fez um bom acordo com o promotor distrital que processava o Colby Covington caso… o astro aposentado do UFC não contestou a agressão por contravenção e não cumprirá um minuto atrás das grades ou em liberdade condicional, TMZ Esportes aprendeu.

Como resultado do acordo de confissão, os dois crimes enfrentados por Jorge foram abandonados, agressão agravada e dano criminal, segundo o advogado de Masvidal, Bradford Cohen .

Também fomos informados de que NÃO há uma ordem de afastamento no pedido.

Claro, o incidente aconteceu em março de 2022 fora do Papi Steak em Miami Beach… onde Colby estava jantando com os Nelk Boys. Quando CC saiu, Masvidal estava do lado de fora esperando, e o ataque o que é