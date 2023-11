Jorge Masvidal ‘quebraria’ Jake Paul ou Nate Diaz em uma luta de boxe: ‘Eu machucaria eles, caras’

Jorge Masvidal acha que destruiria Jake Paul ou Nate Diaz se eles se encontrassem em um ringue.

Em abril, Jorge Masvidal se aposentou do MMA após derrota por decisão unânime para Gilbert Burns no UFC 287. Desde então, Masvidal passou seu tempo aumentando sua promoção de luta, Gamebred Fighting, mas o duas vezes desafiante ao título do UFC admite que o fascínio do combate ainda chama por ele.

“Eu sinto falta, mas ao mesmo tempo tipo, cara, não sei”, disse Masvidal em A hora do MMA. “Coisas de MMA, porque fiz isso durante 20 anos. Você sabe o que eu gostaria de tentar que realmente agitasse meu sangue? Um bom boxe à moda antiga. Só porque só tenho um desses, não me importaria de praticar boxe. Apenas mãos retas, jogando os aquecedores na cara de alguém, fodendo quantas rodadas. Isso me deixa animado. Isso faz meu maldito sangue bombear.

Nos últimos anos, muitos lutadores de MMA de destaque mudaram para o boxe, principalmente com Diaz deixando o UFC para lutar boxe com Jake Paul no início deste verão. O próprio Masvidal estava presente naquela noite e não ficou impressionado com o desempenho dos dois lutadores.

“Fui lá ao vivo”, acrescentou Masvidal. “Eu entendi, o conjunto de habilidades, eles não vão ser boxeadores, eles não vão se mover como boxeadores porque eles não são boxeadores por ofício, nenhum deles, mas o cara mau vai se machucar poderia ter sido pior. É por isso que aquela luta, estando lá ao vivo, eu fiquei tipo, cara, eu sou malvado de verdade. E muitos caras do boxe são realmente maus. Não tive essa sensação quando saí de lá naquela noite. Não parecia que eles estavam tentando matar ou machucar uns aos outros, ou aplicar a doce ciência ao domínio total.

“Eu machucaria eles, caras. Ruim. Eu estive lá ao vivo. Eu vi. É uma velocidade diferente. Nate viu. Você pode perguntar á ele. Você pode perguntar a ele sobre a velocidade. E se Jake estava tendo problemas [with Nate]você sabe o que eu faria com Jake?

Embora esteja aposentado do MMA, Masivdal ainda tem contrato com o UFC e, portanto, precisaria de sua permissão para exercer quaisquer interesses no boxe que tenha. Como tal, Masvidal diz que é improvável que tais lutas aconteçam, mas ele é inequívoco sobre o resultado se acontecerem.

“Eu não entraria lá com Jake”, disse Masvidal. “O UFC, já conversei com eles sobre lutas assim. Ainda tenho contrato com o UFC e preciso obter autorização do UFC. Mas em um mundo hipotético, se estivéssemos em uma sessão de sparring de boxe, eu quebraria aquele cara. Eu o quebraria. Ele não conseguia lidar com meu ritmo, minha velocidade ou meu poder. Ele pode perguntar ao seu sparring de 10 rounds, Nate Diaz, sobre mim. E Nate? Vou comê-lo vivo. Pancada! Feito. Mas não posso porque tenho contrato com o UFC, então isso não vai acontecer. Mas se isso acontecesse, pff.”

Masvidal lutou contra Diaz no UFC, vencendo o campeonato cerimonial “BMF” na última vitória de sua carreira no MMA. “Gamebred” também teve uma breve rivalidade com Paul há alguns anos, com os dois até conversando sobre boxear um ao outro, mas no final das contas isso nunca aconteceu e os dois homens acabaram com a briga. Masvidal diz que isso ainda é verdade, mas que factos são factos.

“Estou bem com ele, mas isso não tem nada a ver com competição”, disse Masvidal. “Eu estou bem. Se eu o visse agora, diria: ‘E aí, Jake?’ Mas estamos falando de nós em um ringue de boxe, o que eu fiz durante toda a minha vida, você não tem nenhuma chance, e eu tenho uma opinião e Posso dizer isso porque é a América, e você não deveria ficar magoado por causa disso. Ainda somos meninos, ainda somos legais. E aí? Mas você quer lutar? Filho da puta, eu vou te matar. Você é louco, mano. F****** malucos. Eu já fui e te observei naquele dia.

Embora ainda tenha contrato com o UFC, nada disso é possível. A promoção ocasionalmente liberou lutadores de contratos, permitindo-lhes perseguir outros interesses esportivos de combate, mas resta saber se eles ofereceriam a mesma cortesia a Masvidal. Se eles fizerem isso? Masvidal parece que iria aproveitar a chance.

“Eu adoro lutar”, disse Masvidal. “Eu adoro lutar. Eu amo isso. … Eu adoro o esporte de combate. É algo que entendo muito bem. E para competir? Eu estaria aberto com a permissão do UFC. Se eles dissessem: ‘Sim, por que você não pratica boxe porque você sempre teve as mãos. Vamos’, e eles me deram permissão? Sim, eu quebraria a cara de alguém.”