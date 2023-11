Jorge Masvidal se declara culpado de agressão por contravenção, mas evita pena de prisão por agressão a Colby Covington

Jorge Masvidal finalmente conseguiu encerrar seu caso de agressão envolvendo o ex-amigo e oponente Colby Covington.

Na segunda-feira, Masvidal se confessou culpado de agressão por contravenção como parte de um acordo judicial com os promotores, com duas outras acusações criminais sendo retiradas depois que ele atacou Covington do lado de fora de um restaurante em Miami em março de 2022. Masvidal foi condenado a pena de prisão e será responsável pelo pagamento das custas judiciais vinculadas ao caso, mas ele não enfrentará pena de prisão no caso.

Masvidal abordou o acordo judicial em uma postagem no Instagram após deixar o tribunal

“Foda-se, Colby”, disse Masvidal. “Vai ser um filme de merda agora. Todas essas ordens, todas essas ordens de restrição foram suspensas. Vai ser um filme de merda.”

O acordo judicial encerra a longa saga depois que Masvidal perdeu na luta contra Covington no UFC 272, mas isso não acabou com a rivalidade.

Algumas semanas depois, Masvidal atacou Covington do lado de fora de uma churrascaria em Miami, com o ex-campeão interino dos meio-médios sofrendo lesões, incluindo um dente quebrado e uma concussão. Covington identificou Masvidal como seu agressor e disse que levou dois socos durante o ataque.

No momento em que aconteceu o incidente, Masvidal proclamou sua inocência.

Masvidal foi posteriormente preso e enfrentou várias acusações criminais, incluindo agressão agravada e dano criminal. Se fosse condenado por todas as acusações, Masvidal enfrentaria até 15 anos de prisão e multa de até US$ 10.000.

Com Masvidal chegando a um acordo para se declarar culpado de uma acusação de contravenção, a situação envolvendo Covington chegará ao fim.