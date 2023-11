Josh Allen pode realmente ser Brett Favre redux: seus números surpreendentemente semelhantes

Tele Notas de búfalo estão em um ponto crítico na temporada de 2023, bem como em sua franquia como um todo. Sentado em 5-5 com derrotas em três dos últimos quatro jogos, o time não parece o Potência da AFC que ganhou 47 de 65 jogos de 2019 a 2022 e disputou a segunda rodada dos playoffs em cada uma das últimas três temporadas.

No início desta semana, a equipedemitiu o coordenador ofensivo Ken Dorseymesmo que o ataque seja classificado terceiro na NFL em EPA por jogo. Seus principais problemas foram claramente lesões na defesa e a ataque virando a bola com muita frequência. Quarterback Josh Allen tem sido o culpado de muitas dessas rotações, já que ele lidera a liga em interceptações lançadas (11) e também tossiu três fumbles.

Josh Allen usa palavrão “merda” para definir seu desempenho contra os Jets@snyjets

Josh Allen é Brett Favre?

Após outro jogo cheio de reviravoltas na noite de segunda-feira, na derrota contra o Denver Broncoscomeçaram a ser feitas comparações entre Allen e o ex- Green Bay Packers lenda Brett Favre.

Favre está no Hall da Fama devido aos seus números de passagem espalhafatosos, mas ele tinha suas falhas. Ele ganhou o apelido de “Pistoleiro“devido à sua propensão para lançar qualquer passe, independentemente do resultado potencial. É por isso que ele tem o a maioria das interceptações lançado na história da NFL, com 68 a mais que o próximo mais próximo.

Quando você olha para seus números através do primeiro 85-86 jogos de suas carreiras, é chocante como eles são parecidos.

Esses números não incluem as estatísticas apressadas de Allen, que são importantes. O quarterback do Bills oferece muito para seu time ao estendendo unidades e também pontuando em uma taxa muito alta ao correr.

Mas nada disso terá muita importância se ele continuar virando a bola de forma tão descuidada. Não se Buffalo quiser avançar na pós-temporada.