Josh Allen prova isso de uma vez por todas: a ‘Maldição de Madden’ é REAL

TO Buffalo Bills tem um dos melhores ataques e defesas da NFL, uma base de fãs sólida e uma equipe técnica sólida. Mas a decisão de sua estrela QB de aparecer na capa do Madden NFL 24 pode ter arruinado sua temporada. Josh Allen, ainda considerado pela maioria um dos 3 melhores QB da NFL, lidera a liga em turnovers (15) em qualquer grupo de posição e o culpado parece claro: a ‘Maldição Madden’.

Madden é a franquia de videogame mais popular do futebol americano, desde seu início em 1988. Com duas décadas do lendário técnico do Hall da Fama da NFL, John Madden, enfeitando a capa do jogo, seguiram-se 23 craques da NFL. Com o passar dos anos, um padrão começou a surgir: os jogadores em questão começaram a ter temporadas horríveis, alguns até deixando totalmente a liga.

O que a princípio pareceu uma coincidência, depois fez com que hordas de fãs acreditassem na superstição. A própria EA Sports negou publicamente a existência dessa maldição, o que mostra o quão popular o conceito se tornou.

Vítimas da ‘Maldição Madden’ ao longo dos anos

O Maldição louca começou com força com sua primeira capa de jogador em 2000: Barry Sanders. O lendário Detroit Lions RB se aposentou abruptamente em 1999 e nunca entrou em campo naquela temporada. Três vítimas se seguiram imediatamente: Eddie George (2001), Daunte Culpepper (2002) e Marshall Faulk (2003). O primeiro perdeu vários fumbles na carreira naquele ano, o segundo arremessou apenas 14 TDs e 13 INTs, e o último nunca ultrapassou 1.000 jardas pelo resto de sua carreira.

Depois veio Michael Vick (2004). O rápido QB fraturou a fíbula menos de uma semana após o lançamento do jogo e acabou na prisão apenas 4 anos depois. Depois de inúmeras outras vítimas, o Detroit Lions’ Calvin Johnson (2013) finalmente quebrou a maldição com uma temporada na carreira, registrando 1.964 jardas recebidas.

A esmagadora maioria, no entanto, teve um destino terrível depois de aceitar estar na capa da franquia Madden. Aparentemente, já se pode começar a adicionar Josh Allen (2024) a essa lista…

Todos os jogadores amaldiçoados e não amaldiçoados na capa do Madden NFL

Eddie George (capa do Madden 2021) foi uma das maiores vítimas da maldição.EA