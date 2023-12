Josh Giddey criticado pela personalidade da TV: Criança nojenta pedrator

RPersonalidade da TV de realidade Primavera Kalysha expressou sua forte opinião sobre as recentes alegações em torno do OKC Thunder Josh Giddey.

Kalysha apelou a uma ação rápida por parte do NBA na abordagem do caso. Ela sugeriu uma disparidade no tratamento de Giddey em comparação com atletas negros que enfrentam situações semelhantes, enfatizando a necessidade de consequências consistentes e oportunas.

“Se esse pedaço de merda nojento fosse negro, hispânico ou qualquer outra coisa que não fosse branco, ele estaria preso e banido da NBA, esse pedófilo privilegiado precisa ser penalizado imediatamente, ele é um predador infantil nojento”, escreveu Kalysha. em X.

Pede que Giddey seja enviado para a prisão

Os comentários sinceros de Kalysha nas redes sociais destacam o seu compromisso em aumentar a conscientização sobre a gravidade das acusações contra Giddey.

“Ok, e daqui para frente ele tirou 192.922 fotos com a garotinha”, respondeu Kalysha a um usuário que defendeu o jogador da NBA.

“Boo se levantou em várias ocasiões. Posso imaginar que fui enganado uma vez em uma boate escura, mas uma vez é uma COISA REOCORRENTE. Não. Vamos fingir que ele não sabia que HAVIA SINAIS! ELA ESTÁ NA ESCOLA! CADEIA.”

Ela instou a NBA a resolver prontamente a situação e garantir as repercussões apropriadas. O Departamento de Polícia de Newport Beach está atualmente investigando alegações de relacionamento entre Giddey e uma menina menor de idade, conforme revelado em uma postagem nas redes sociais agora excluída.

Apesar da investigação em andamento, nem Giddey nem o técnico do Thunder, Mark Daigneault, comentaram a situação. A NBA iniciou sua própria investigação, coletando informações sobre o assunto.