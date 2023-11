Josh Giddey, do Oklahoma City Thunder, se torna viral por supostas fotos explícitas com uma menor de idade

Aoutro grande escândalo está se formando no NBA depois Thunders de Oklahoma CityJosh Giddey se tornou viral com fotos e vídeos ao lado de uma garota supostamente menor de idade. O nome dela é Livv Cook e ela está no segundo ano do ensino médio. A própria Livv postou imagens se gabando de ter relações sexuais com Giddey e o jogador parece se sentir confortável o suficiente perto dela para fazer as pessoas pensarem que isso é verdade. As imagens foram postadas inicialmente por uma fonte anônima. Esta fonte retirou o post, mas já era tarde demais, o estrago estava feito e a carreira de Josh Giddey está em sério perigo no momento. Isso é tudo o que é preciso para encerrar uma carreira curta na NBA, uma liga que tem alguns padrões duplos estranhos, mas possíveis alegações legais de estupro é onde eles traçam o limite.

Qual é a idade de consentimento em Oklahoma?

Dada a situação escandalosa de Josh Giddey, muitos começaram a se perguntar qual poderia ser a idade de consentimento no estado de Oklahoma. De acordo com a Defesa Criminal de Oklahoma, a idade de consentimento no estado é de 16 anos. Isso significa que se Livv tiver 15 anos, como diz a pessoa que postou a imagem, Giddey está definitivamente cometendo um crime. No entanto, não foi dado nenhum contexto à data das fotos e vídeos. Ainda não está claro se essas fotos são recentes ou se foram tiradas anos atrás. Atualmente, porém, Josh Giddey tem 21 anos. O australiano é atualmente um dos As estrelas em ascensão da NBA com média de 12,3 pontos, 5,7 rebotes e 4,5 assistências nesta temporada. Lembre-se de que em seu país a idade de consentimento é 16 anos.

A conta @creaktwizz na plataforma X postou os vídeos e imagens de Livv dizendo: “Acabei de foder Josh Giddey. Em um dos vídeos, Josh está conversando com o irmão da garota e Giddey se refere à namorada de Livv em um vídeo diferente. Na postagem, quem postou o conteúdo escreveu o seguinte sem oferecer mais contexto: “Josh Giddey do OKC troveja com uma menor de idade. ser punido. Não podemos mais deixar isso passar despercebido. Isso precisa ser visto. A menina está no primeiro ano do ensino médio. ” Em meio ao escândalo que isso provocou online, o Oklahoma City Thunder ainda não fez nenhuma declaração pública, nem Josh Giddey Neste momento.