Josh Giddey jogará contra o Philadelphia 76ers? OKC toma uma decisão controversa

Tele Oklahoma City Thunder joga contra o Philadelphia 76ers em apenas algumas horas e as pessoas estão ansiosas para saber se Josh Giddey vai jogar. Um porta-voz da NBA revelou na sexta-feira que a liga está oficialmente abrindo uma investigação para investigar as alegações de que Giddey supostamente tem um relacionamento com um menor. Vídeos e fotos que parecem incriminar o OK estrela se tornou viral na noite de quarta-feira. Embora as evidências não sejam conclusivas, há indícios suficientes para abrir esta investigação. Dadas as circunstâncias, o natural a fazer para evitar mais pressão para o jogador e a equipe foi para o Thunder colocar Giddey no banco. Mas quando questionado sobre isso no sábado, o treinador Mark Daigneault a resposta foi surpreendente, para dizer o mínimo.

Josh Giddey jogará contra os Sixers?

Até agora, o Thunder não apareceu Josh Giddey em qualquer uma de suas coberturas de mídia social antes do jogo. O plano deles é provavelmente manter a pressão longe dele porque surpresa, surpresa! Treinador Daigneault confirmou que Josh Giddey definitivamente vai jogar contra os Sixers. Um repórter antes do jogo de sábado confirmou que a jovem estrela está jogando no Centro Paycom. O raciocínio do treinador para a decisão é o seguinte: “Disponível para jogar, vai jogar. Não há mudança de status do ponto de vista do basquete. Mesmo assim, não tenho comentários sobre mais nada. Apenas com as informações que temos neste momento, essa é a decisão que tomamos. Na verdade, nem é uma decisão, para ser honesto com você.

Neste ponto, o Trovão da cidade de Oklahoma está deixando a investigação nas mãos da NBA e fará tudo o que for dito assim que a investigação for concluída. Será interessante ver a reação do público quando Giddey entrar em quadra ainda hoje. Além disso, todos devemos ficar atentos às possíveis interações de Giddey com Filadélfia 76ers jogadoras. Alguns consideram que pode ser muito cedo para colocar Josh no centro das atenções enquanto há uma investigação aberta sobre um possível crime que ele pode ter cometido. Em termos do jogo em si, estamos falando de dois dos melhores times desta temporada, com o Thunder com recorde de 11-4 e os Sixers com recorde de 10-5. Esta situação afetará o resto dos jogadores de Oklahoma?