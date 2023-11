Josh Giddey não sabia que a jovem era menor de idade, afirma Andrew Bogut

CFinalmente estamos começando a obter um pouco mais de informações sobre o escândalo viral de Josh Giddey sobre um possível relacionamento com uma garota supostamente menor de idade. O ex-jogador da NBA Andrew Bogut também é australiano e tem acompanhado a bagunça que se tornou o escândalo de Josh Giddey. Ele tem conversado com pessoas próximas à investigação e fez algumas revelações importantes que acrescentam mais contexto a toda a história. Bogut falou com seu público durante seu episódio mais recente de podcast e esclareceu algumas coisas sobre a situação. Antes de dizer qualquer coisa sobre isso, o ex-jogador da NBA mencionou que de forma alguma tolera qualquer possível comportamento ilegal de Josh Giddey.

Andrew Bogut diz que OKC Thunder sabia das alegações de Josh GiddeyParker Johnson

Bogut dá a Josh Giddey alguns conselhos sobre o círculo de amigos que ele tem atualmente, que provavelmente vazaram isso na internet. Bogut reconheceu que o Oklahoma City Thunder sabe do incidente há um ano. Ele afirma que o incidente ocorreu há mais de um ano e aconteceu no estado da Califórnia, onde a idade legal para consentimento é 18 anos. Aqui está parte do que Bogut disse: “Não acho que seja isso, pelo que entendi. Estou errado, voltarei e pedirei desculpas, não acho que seja isso. Acho que a garota era mais nova. Pelo que entendi, a garota em questão mentiu sobre sua idade e disse que era maior de idade no momento.”

Os pais de Livv Cook apresentarão queixa contra Giddey?

Isso deixa a situação aberta para mais perguntas sobre a família de Livv Cook e o que eles pensam sobre tudo isso. Se a jovem mentiu sobre sua idade, Andrew Bogut afirma que seus pais não planejam apresentar nenhuma acusação contra Giddey. Se isso acontecer, só piorará a já complicada situação que ele enfrenta. Porque se de fato Livv Cook era menor de idade quando tudo isso aconteceu, Josh Giddey provavelmente cometeu um crime. Apesar de não saber que a garota era menor de idade, o jogador australiano do Thunder ainda pode enfrentar consequências se a investigação apontar para algo errado evidente.