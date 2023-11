Josh Giddey não será afastado por suposto caso com menor de idade: decisão firme do Oklahoma City Thunder

Josh GiddeyA carreira de NBA não será interrompida por enquanto, já que o Trovão da cidade de Oklahoma confirmar que jogará para eles, apesar da investigação da NBA alegar que ele está em um relacionamento com um jovem de 16 anos.

As acusações surgiram após a foto de uma garota loira do Snapchat que disse ter ficado com o armador australiano do Thunder, apesar de ter apenas 15 anos, embora nada ainda tenha sido confirmado ou comprovado.

Na sequência disso suas chances de competir na principal liga de basquete do mundo não serão prejudicadas como treinador principal do Thunder Mark Daigneaultconfirma que estará disponível para seleção.

“Disponível para jogar e vai jogar,” Daigneault disse à mídia. “Nenhuma mudança de status do ponto de vista do basquete. Ainda não tenho comentários sobre muitas coisas.

“Com as informações que temos neste momento, essa é a decisão que tomamos. Na verdade, nem é uma decisão, para ser honesto com você.”

A estrela do OKC Thunder, Josh Giddey, responde às recentes alegações de suposto namoro com uma menor de idadeRoberto Ortega

Ele acrescentou ainda que é um assunto da liga e que é, com o jogador sendo investigado pela NBA. Se ele violar as regras, sua carreira e reputação poderão sofrer um sério golpe ou até mesmo terminar aos 21 anos.

É importante, porém, ressaltar que as alegações são exatamente isso, alegações. Não há nada comprovado nem considerado muito mais do que especulação no momento.

Desempenho de Giddey contra 76ers

Imediatamente, Giddey apareceu no último jogo do Thunder contra o Filadélfia 76ers durante o qual marcou 10 pontos, sete rebotes e sete assistências em 26 minutos de ação.

Isso está um pouco abaixo da média de pontos por jogo de sua carreira (12,3) em 2023/24, mas acima das médias de rebotes (5,7) e assistências (4,7), mas as duas últimas são consistentes com as médias de sua carreira.

O Thunder perdeu a disputa por 127-123, apesar de vencer o quarto período por sete pontos. O placar do intervalo foi 65-61 em uma disputa que foi acirrada o tempo todo.