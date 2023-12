Josh Giddey perde agente em meio a escândalo sobre suposto caso com menor de idade

Daniel Moldavoum proeminente agente de basquete na Austrália, teria sido demitido da empresa de gestão Octagon devido a uma polêmica postagem nas redes sociais.

A razão por trás de sua demissão foi uma postagem no Instagram criticando uma postagem do Black Lives Matter expressando apoio ao massacre do Hamas em 7 de outubro em Israel.

Moldavo, que gerencia estrela da NBA Josh Giddey e outros jogadores responderam à postagem com linguagem forte, levando à sua demissão. Apesar disso, Moldovan continuará a atuar como técnico de Giddey.

“Octagon percebeu que Daniel Moldavo fizemos comentários divisivos, depreciativos e corrosivos que não representam nossos valores ou o que defendemos”, dizia o comunicado do Octógono.

“Iniciámos imediatamente uma investigação sobre o incidente relatado. Foi determinado que os comentários e ações de Daniel constituíram uma violação grave das nossas políticas em vigor para proteger a integridade de longa data da empresa, dos seus funcionários e clientes, e rescindimos imediatamente o seu emprego. .”

Investigado pela NBA e pela polícia

A controvérsia em torno de Giddey também levou a investigações por parte do NBA e o Departamento de Polícia de Newport Beach. Alegações de relacionamento impróprio com um menor surgiram através de uma postagem anônima nas redes sociais, o que levou a uma investigação em andamento.

No entanto, o processo enfrenta desafios, uma vez que a alegada menor e a sua família recusam-se a cooperar com as autoridades, dificultando os esforços para recolher informações adicionais.

Giddey não foi acusado de nenhum crime e tanto a NBA quanto as autoridades policiais estão investigando ativamente o assunto.

As acusações iniciais contra o NBA estrela veio à tona quando fotos e vídeos dele com uma jovem foram postados nas redes sociais, incluindo uma imagem sem camisa de Giddey em pé atrás da garota.