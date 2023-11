Josh Giddey recebe apoio do técnico australiano: quero que ele saiba que estou aqui para ajudá-lo

Atécnico da seleção masculina de basquete da Austrália Brian Goorjian manifestou apoio Josh Giddey em meio a uma investigação da NBA sobre alegações de relacionamento impróprio com uma menina menor de idade após uma postagem anônima excluída nas redes sociais.

Goorjian planeja viajar aos Estados Unidos no próximo mês para se encontrar com Giddey e outros Boomers da NBA para os preparativos olímpicos.

Mostrou apoio a Giddey

Apesar da investigação, Giddey continua jogando pelo Trovão da cidade de Oklahoma. Goorjian reconheceu a situação, afirmando que a investigação está além de sua experiência, mas afirmou que entrou em contato com Giddey para oferecer suporte.

“Eu não falei com ele, apenas mandei uma mensagem para ele.” Goorjian disse.

“Estou apenas deixando isso resolver, mas nós o contatamos e informamos que estamos aqui para ajudá-lo.

“Vou vê-lo cara a cara, mas não tenho controle sobre isso agora. Só espero o melhor para ele.

“Ele é um jovem e você faz parte do desenvolvimento dele. Acho que temos a responsabilidade, e eu tenho, de desenvolvê-lo como ser humano.

“Quando você está com problemas ou há coisas que não estão indo do seu jeito, ou você tem alguns problemas, como tem acontecido com outros jogadores… você está aberto e diz a ele que você está ao seu lado.

“No momento, isso está em uma caixa fora da minha casa do leme, mas se ele precisasse de alguém com quem conversar ou apoiar, eu só queria que ele soubesse que estou ao seu lado.”