Josh Hart usa Jrue Holiday como tabela para acertar três incríveis no confronto Knicks-Celtics

EUuma noite cheia de alta octanagem NBA ação, o confronto entre o Knicks de Nova York e a Boston Celtics no TD Garden se destacou, não apenas pela intensa rivalidade, mas por um momento de brilhantismo no basquete. Como estes Conferência Oriental gigantes lutaram, foi uma jogada de Knicks‘ Josh Hart que roubou os holofotes e se tornou o assunto do mundo da NBA.

O jogo, que já era de roer as unhas, viu o Celtas mantendo uma vantagem de oito pontos no início do último quarto. Era Harta engenhosidade de que transformou o jogo em algo mais do que apenas uma competição; tornou-se um espetáculo.

Em momento de pura improvisação, Hart recebeu passe do companheiro Jalen Brunson no lado esquerdo. Diante da tarefa de superar Celtas guarda Jrue Holiday, Hart mostrou um lampejo de genialidade. Ele fingiu um arremesso de três pontos, causando Feriado saltar na tentativa de bloquear. No entanto, a verdadeira magia aconteceu na fração de segundo que se seguiu.

Hart entrou na arena sem acreditar

Como Feriado passou voando, Hart, ainda no ar, engenhosamente usou seu oponente como trampolim, quicando a bola em Holiday antes de pousar. A peça não terminou aí. Hart pegou a bola quando ela ricocheteou, se firmou e acertou uma cesta de três pontos que enviou ondas de descrença por toda parte. Jardim TD.

Embora alguns possam atribuir parte disso à sorte, foi Harta execução que o tornou memorável. Mesmo que os Knicks não tivessem convertido a jogada em pontos, a audácia e a habilidade ainda teriam sido dignas de nota.

Os Knicks acabou perdendo o jogo para o Celtas depois de uma exibição impressionante de Jayson Tatum. O Celtics passou para 8-2 no ano e aos poucos está se solidificando como um dos melhores times da conferência.