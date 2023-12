Josh Hutcherson estreou em um “grande filme” com um peido na cara de Tom Hanks: O momento mais embaraçoso da minha vida

Josh Hutchersonhoje com 31 anos, estreou nas telonas muito jovem e com “O Expresso Polar” conseguiu seu primeiro papel como grande protagonista ao lado de Tom Hanks naquele que se tornou um dos momentos mais constrangedores da vida do ator.

O filme foi rodado com a técnica de captura de movimento, então os atores tiveram que usar trajes especiais. Hutcherson desempenhou o papel de um menino cujo desejo era conhecer o Papai Noel, enquanto Tom Hanks interpretou vários personagens: o condutor do trem, o pai do menino e um morador de rua.

“Eu estava filmando uma cena com Tom Hankso pai do mundo”, Hutcherson revelado a James Corden. “E estamos filmando uma cena em que ele está bancando o vagabundo e está em cima do trem deslizando e eu estou enrolado nele e tipo, ‘Uau, isso é uma loucura.’

“Eu peidei. Eu peidei na cena! Aconteceu. Eu fiz. Foi o momento mais constrangedor da minha vida, foi meu primeiro grande filme e eu estava trabalhando com Robert Zemeckis e Tom Hanks… E eu peidei na cara deles.

“Foi em ‘captura de movimento’, então tivemos pontos em nossos rostos e roupas de mergulho estranhas. É uma experiência muito, muito estranha.”

Enquanto isso, Hutcherson disse que Tom Hanks‘ A reação foi fazer uma provocação amorosa para acalmar a situação: “Em vez de agir com calma, Tom Hanks disse: ‘Ei, ei. Oh, meu Deus, esse garoto… Que diabos? Oh, meu Deus!”

“The Polar Express” 19 anos depois: qual foi seu desempenho comercial?

O filme foi lançado em 10 de novembro de 2004 pela Warner Bros. Pictures depois de ter sido criado com um enorme orçamento de US$ 165 milhões e é justo dizer que a empresa recuperou seu investimento quando o filme arrecadou US$ 314 milhões de bilheteria.

No fim de semana de estreia, arrecadou US$ 23,3 milhões com 7.000 telas e US$ 2,1 milhões extras com exibições em IMAX. Também deteve o recorde de maior bilheteria em IMAX antes de ser substituído por James cameron“Avatar” de 2009.

É ainda mais impressionante considerando que estava lutando contra “Os Incríveis” da Pixar. O filme superaria enormemente outros títulos de Natal dos anos vizinhos, como “The Santa Clause 2” (2002) e “Elf” (2003).