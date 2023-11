Josh McDaniels ficou profundamente magoado após intenso encontro com jogadores dos Raiders

Josh McDaniels passou por duas experiências difíceis como treinador principal no NFLprimeiro com o Denver Broncos e mais recentemente com o Invasores de Las Vegas.

No início desta semana, os Raiders demitiram McDaniels na tentativa de salvar sua temporada, embora desde então tenham surgido vários relatórios internos detalhando o quão difíceis foram seus últimos dias no comando.

Um dos problemas em Denver foi o fato de McDaniels ter descartado vários jogadores veteranos, incluindo o quarterback Jay Cutler, e então ter sido intransigente em seus métodos de treinamento e estilo de treino.

Embora isso possa voar na Nova Inglaterra com Belichick construindo um poder intransponível ao longo de seus anos no comando, isso não necessariamente se traduz bem quando um de seus protegidos como treinador muda para outro time.

As lições parecem não ter sido aprendidas, já que McDaniels teria perdido mais uma vez a confiança da sua equipa, com um encontro difícil entre o treinador e os seus jogadores antes da sua expulsão ter corrido bastante mal.

Josh Daniels foi considerado ferido pela reunião

McDaniels ficou arrasado com o resultado da reunião com seus jogadores, com muitos relatos afirmando que a pessoa que veio trabalhar nos dias seguintes à reunião não era a mesma que trabalhou anteriormente.

Relatórios afirmaram que a reunião viu os jogadores implorarem McDaniels para mudar seu estilo de coaching e, embora ele tenha levado em consideração o conteúdo da reunião, a maneira como conduziu as sessões de treinos subsequentes foi notavelmente diferente. Muitos sentiram que o fim estava chegando.

Um relatório da NFL Network afirmou que McDaniels era efetivamente um espectador no campo de treino, com uma fonte descrevendo-o como um ‘espectador’.

Ele deixou as jogadas progredirem sem interrompê-las no meio para fazer uma correção, da mesma forma que vinha fazendo no ano anterior no comando.

Resta saber se os Raiders irão melhorar imediatamente ou não, no entanto Josh McDaniels agora pode achar extremamente difícil encontrar uma terceira equipe que se arrisque com seus métodos.

O ataque gago da Nova Inglaterra foi atribuído ao desempenho de Mac Jones como zagueiro, embora muitos agora estejam especulando que McDaniels poderia fazer um terceiro retorno a Foxboro.