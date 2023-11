Julianna Peña explica por que não está lutando na ‘horrível’ luta pelo título vago do UFC e revela cronograma de retorno

Apesar de ser ex-campeã peso galo do UFC, Julianna Peña não disputará a primeira luta pelo título vago após a aposentadoria de Amanda Nunes.

O MMA Fighting confirmou há uma semana que a co-luta principal do UFC 297, que acontece no dia 20 de janeiro em Toronto, terá Raquel Pennington x Mayra Bueno Silva para coroar uma nova campeã. Peña, que derrotou Nunes de forma chocante ao conquistar o título no UFC 269 em dezembro de 2021, mas perdeu na decisão na revanche sete meses depois, estava escalado para enfrentar Nunes em uma luta trilogia no UFC 289 em junho. Ela finalmente teve que se retirar devido a uma lesão não revelada, e Irene Adana entrou em cena como substituta e perdeu uma decisão desequilibrada para Nunes no que acabou sendo a luta final para “A Leoa”.

Quando questionada sobre o motivo de Peña não competir no UFC 297, “The Venezuelan Vixen” diz que ainda não se recuperou totalmente.

“Lamento que vocês sejam alimentados à força nesta horrível luta pelo título interino – será interino porque eles estão aquecendo o cinturão até eu voltar”, disse Peña na edição ao vivo de sexta-feira do A hora do MMA Na cidade de Nova York. “Peço desculpas por não poder competir, mas minha próxima luta será pelo título. Quem vencer entre essas duas garotas, estarei lutando contra o vencedor.

“Eu sei que todo mundo não acreditou em mim quando eu disse que tive que brigar quando estava brigando com Amanda [for the trilogy bout], mas eu legitimamente tive uma lesão e ainda estou tentando me curar disso. Não estou tentando revelar todas as lesões porque é preciso manter algumas cartas perto do peito, mas estou lesionado. Não voltarei até o verão.”

Peña e Pennington têm história como concorrentes em O Lutador Final 18 em 2013, mas a história de Bueno Silva e Peña, embora muito mais curta, teve muito mais fogo. Após o teste de drogas positivo de Bueno Silva para medicação para TDAH, Peña a rotulou de “Cheatara”. Bueno Silva então respondeu em entrevista ao MMA Fighting, dizendo que vai bater tanto no ex-campeão que o escanteio de Peña “terá que jogar a toalha no octógono”.

Peña, de 34 anos, não tem grande interesse no UFC 297, por si só, mas acredita que os números de bilheteria poderiam ser significativamente melhores caso “Sheetara” saísse vitorioso.

“Vou dar um pouco de brilho à Raquel porque sinto que com o tempo ela foi ficando cada vez melhor”, disse Peña. “Ela com certeza é uma lutadora resistente, tem capacidade de ser campeã e conquistar esse cinturão. Eu diria que Raquel tem o veterano [experience] do lado dela.

“Mas pelo menos Mayra é uma boa parceira de dança. Me ame, me odeie, tanto faz – quero que vocês invistam no meu sucesso, nos meus fracassos, não importa. Preciso que vocês assistam as lutas porque quero que vocês me vejam lutar. O ponto das brincadeiras de ida e volta [with Bueno Silva] é para que eu possa ter um parceiro de dança para tornar tudo mais emocionante. Com Mayra, eu tenho isso porque ela tem boca, eu tenho boca, e podemos ir e voltar. Com Raquel é como grilos.

“Para mim, seria melhor se Mayra vencesse, para que possamos tornar isso mais emocionante para vocês.”