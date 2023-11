Julio Cesar Chavez defende Canelo Alvarez por não querer lutar contra Benavidez: Acho que ele não tem medo dele

To tão esperado confronto entre Saulo “Canelo” Álvarez e David Benavidez está previsto para ocorrer em 2024.

Embora o mexicano pudesse ter enfrentado o americano este ano, ele recusou a luta, citando Benavideza propensão de Igor para provocações verbais como uma abordagem inadequada para garantir uma luta.

Lenda do boxe mexicano Júlio César Chávez defendeu a decisão de Canelo, afirmando que não estava enraizada no medo, mas sim no reconhecimento de que o conflito entre os dois lutadores era inevitável.

“Ele é o desafiante, mais cedo ou mais tarde eles se enfrentarão”, observou Chávez.

“Não acho que Canelo Álvarez tenha medo porque nenhum lutador tem medo de outro adversário”.

Canelo Alvarez treina cabeça e malha pescoço na academiaRoberto Ortega

Luta validada pelo WBC

O Conselho Mundial de Boxe (WBC) validou Benavidez como o desafiante oficial de Canelo durante a 61ª Convenção Anual do WBC, preparando o terreno para uma luta potencial em maio ou setembro de 2024.

No entanto, se eles lutarão ou não, dependerá do resultado de Benavidezpróxima partida contra Demétrio Andrade em 25 de novembro em Las Vegas.