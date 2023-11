Julio Urias poderá jogar na temporada 2024? MLB considera quanto tempo irá suspendê-lo

Mexico Júlio Urias saiu dos holofotes após se envolver em um caso de violência doméstica com seu ex-companheiro, que resultou em sua licença administrativa pela MLB enquanto sua situação jurídica era esclarecida.

O que é fato é que Los Angeles Dodgers não esperou que sua situação jurídica fosse definida e decidiu apagar todos os vestígios de sua presença, desde os murais do arremessador até qualquer menção digital de sua ligação com o time, mesmo tendo conquistado a defesa no jogo final de a Série Mundial de 2020.

Enorme deve passar pelo devido processo para descobrir se ele é culpado ou não, depois de ter sido preso em 3 de setembro no parque de exposições do Estádio BMO, depois que uma testemunha alertou a polícia de que ele estava se comportando de forma violenta com seu parceiro.

Posteriormente, ele foi libertado sob fiança de 50 mil dólares, cujos detalhes não foram divulgados, e não há queixa oficial contra ele.

Por quanto tempo a MLB suspenderá Julio Urias?

Nos Estados Unidos existem leis muito rígidas que protegem as mulheres contra a violência doméstica e punem quem comete ato de violência contra companheiro, ex-companheiro, familiar ou qualquer outro tipo de relacionamento.

Além disso, a Liga Principal de Beisebol é clara em sua posição sobre o assunto e o caso está sob investigação, ainda sem resolução oficial, porém, de acordo com reportagem de uma fonte interna. Jim Bowden para o The Athletic, sanção da Major League Baseball para Júlio Urias poderia ser uma suspensão massiva.

Em outras palavras, isso pode significar que sua carreira no beisebol nos Estados Unidos acabou e ele pode voltar para o Japão ou para uma das duas ligas do México.

“Julio Urias dos Dodgers e Wander Franco dos Rays recebem longas suspensões após análises de seus respectivos casos que os tornam inelegíveis para jogar na Liga Principal de Beisebol em 2024”, Bowden disse no The Athletic.

Julio Uras ignora pergunta da imprensa com a namorada Daisy Perez

Julio Urias pode ir para a cadeia?

Embora haja um histórico de mídia, esta é a primeira vez Júlio Urias foi pego em flagrante, então há muito poucas chances de ele cumprir pena na prisão.

De acordo com a lei, ele pode ter que prestar serviço comunitário, entrar em um programa de controle da raiva, obter liberdade condicional, mas ser monitorado o tempo todo, caso cometa um crime novamente, e obter uma ordem de restrição da vítima.

Enorme já teve problemas com violência por empurrar uma mulher ao chão em 2019, mas não apresentou nenhuma acusação. Isso significa que o arremessador de Sinaloa não tem antecedentes por um crime semelhante e é improvável que tenha que cumprir pena na prisão.