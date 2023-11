Jung Kook do BTS presta homenagem a Michael Jackson no single ‘Standing Next to You’ e lança teaser

J.poucos dias antes BTS membro da banda Jungkook se torna um artista pop solo, ele presta homenagem a Michael Jackson em um novo videoclipe.

A estrela do BTS compartilhou um teaser do videoclipe para um dos singles de seu próximo álbum solo de estreia “Dourado.” “Estando ao seu lado” é a música em que ele parece homenagear Michael Jackson.

O teaser divulgado nesta quarta-feira, 1º de novembro, mostra Jungkook vestido com uma jaqueta militar estilo Jackson com enfeites metálicos como ele emula alguns dos movimentos característicos da falecida lenda do pop.

O teaser vem apenas dois dias antes do lançamento do álbum na sexta-feira, 3 de novembro, quando também estreará o vídeo completo de “Parado ao seu lado.”