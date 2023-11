Justin Bieber troca música por basquete por um dia para mostrar suas habilidades de drible e salto

TÓ aqueles que não estão cientes, Justin Bieber é um grande fã de esportes e joga o máximo que pode quando tem tempo. Nós o vimos vestindo alguns dos uniformes dos maiores clubes de futebol e posando para fotos com os jogadores. embora ele não seja muito bom em chutar uma bola. Suas habilidades no basquete são muito melhores, talvez porque ele cresceu jogando desde criança. Bieber participou de vários jogos de basquete de celebridades, ele fez parte do Celebridade All-Star da NBA jogo duas vezes. A primeira vez foi em 2011, ele ganhou o troféu de MVP do jogo aos 17 anos. Mais recentemente, Bieber jogou o jogo Celebrity All-Star de 2018, mas sempre joga basquete por boas causas quando tem tempo.

Justin Bieber realmente sabe jogar basquete, driblar e arremessar na LigaRoberto Ortega

Bieber aparece para The Shoe Surgeon

Comumente conhecido como O cirurgião, ele tem uma quadra de basquete bastante impressionante, onde convida muitas celebridades para jogar um torneio de mino hoopin. O lugar fica em Los Angeles e Bieber apareceu para se preparar para o Team Mahmias para um jogo na pequena liga de basquete do customizador de calçados. Justin levou apenas alguns segundos para mostrar sua habilidade de arremesso com excelente manuseio de bola e chute certeiro. Terminado o jogo, ele terminou com 13 pontos, três rebotes e uma assistência. No entanto, a equipe Surgeon venceu a equipe de Bieber por 110-102. Justin também mostrou que não gosta de perder, não ficou feliz depois que o jogo acabou.

O músico já foi flagrado jogando pelo time Mahmias no dia 20 de outubro, quando participou do lançamento de roupas de basquete da grife. A Liga é um torneio de futebol e basquete criado por The Surgeon, o famoso customizador de calçados que é o favorito das celebridades. Para entrar no torneio, você deve pagar US$ 15.000 para registrar seu time em ambos os esportes. Por esse dinheiro, você ganha 100 ingressos para todos os dias de jogos e eventos, amigos e familiares para experimentar o open bar, 20 ingressos VIP para dias de jogos e eventos. Além disso, você recebe 4 ativações noturnas de jogos, pasta de conteúdo semanal, tag semanal em postagens de mídia social, 2 vagas VIP por jogo, camisas oficiais de jogo para cada um de seus times, lavanderia semanal para essas camisas e 1 dia de evento.