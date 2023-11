Justin Jefferson permanece limitado na prática: quando a estrela dos Vikings retornará à ação total?

Aé o NFL temporada avança, o Minnesota Vikings estão enfrentando decisões críticas em relação à escalação de seus jogadores, especialmente o wide receiver Justin Jefferson. Jefersonum jogador fundamental para os Vikings, está lutando contra uma lesão no tendão desde a partida da semana 5 contra o Chefes de Kansas City. Sua participação nos treinos, limitada desde 8 de novembro, levantou preocupações sobre sua preparação para os próximos jogos.

O Vikingsatualmente com um recorde de 6-5, enfrenta um prazo urgente de 29 de novembro para decidir Jefersonstatus. A equipe deve escolher se deseja ativá-lo no elenco ou colocá-lo de volta na Reserva de Lesionados (IR), potencialmente deixando-o de lado pelo restante da temporada.

Além de Jeferson, os Vikings têm vários outros jogadores com diversos problemas de lesões. Final apertado TJ Hockenson está lidando com problemas nas costelas, enquanto o cornerback Akayleb Evans é limitado por uma lesão na panturrilha. A sua participação limitada nos treinos sinaliza uma abordagem cautelosa por parte da equipe médica da equipe.

Os Vikings trarão outros jogadores importantes de volta

Numa nota positiva, os quarterbacks Jaren Hall e Nick Mullens, junto com o linebacker Brian Asamoah II, participaram plenamente nas sessões recentes. A recuperação de Hall de uma concussão e o retorno de Mullens de uma lesão nas costas são sinais encorajadores da profundidade do time na posição de zagueiro.

Curiosamente, o quarterback Josh Dobbs, anteriormente no relatório de lesão devido a um problema no tornozelo, não foi listado na última atualização. Este desenvolvimento sugere uma melhoria em sua condição, oferecendo aos Vikings opções adicionais enquanto se preparam para o próximo jogo.

Enquanto o Vikings se preparar para o confronto de segunda à noite com o Ursos de Chicago, o relatório de lesões da equipe e a disponibilidade dos jogadores serão fatores cruciais. A comissão técnica e a equipe médica estão, sem dúvida, trabalhando em estreita colaboração para garantir a melhor escalação possível, equilibrando a necessidade de recuperação dos jogadores com as demandas competitivas da liga.