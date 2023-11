‘Justin Timberlake deveria ter colocado um focinho na maluca Britney Spears’, diz produtor de Hip Hop gerando polêmica

Britney Spears livro mais vendido, ‘A Mulher em Mim’, abriu uma lata de minhocas após revelações chocantes sobre sua vida privada e carreira musical, sua tutela de 13 anos sob seu pai, James Spearse seu relacionamento com a popstar e ex- Membro do N’Sync, Justin Timberlake durante o início dos anos 2000.

Em seu livro, Spears revelou que engravidou enquanto estava com Timberlakemas ela foi convencida por ele a fazer um aborto. Britney afirmou que não tinha certeza sobre fazer o procedimento, como se a decisão ‘causesse somente a ela’, ela teria continuado a gravidez, mas foi convencida por Timberlake a fazê-lo como ‘tão certa de que não queria ser pai’.

Comentários polêmicos de Timbaland

O produtor de Hip Hop Timbaland, com quem Justin Timberlake trabalhou no passado lançando sucessos como ‘Sexy Back’ e ‘Carry Out’, disse recentemente o seguinte enquanto falava no Kennedy Center em Washington, DC em 30 de outubro passado para ‘Sounds Architects: A Conversa do Produtor’, sobre as revelações de Britney.

Eu queria ligar e dizer: ‘JT, você tem que colocar uma focinheira nisso, Timbalândia

Algumas pessoas na plateia riram dos comentários de Timbaland, mas nas redes sociais a indignação ficou evidente.

Ele foi criticado por seus comentários

Timbaland foi fortemente criticado pelos fãs de Britney Spears e pelos usuários em geral por seus comentários, considerados ‘misóginos, maliciosos e desagradáveis’ e comentários como ‘Timbaland dizendo que Justin Timberlake deveria ter colocado um ‘focinho’ em Britney é na verdade INSANO, considerando que Britney foi tratada como um animal enjaulado nos últimos 13 anos’

Britney Spears lançou seu livro no dia 24 de outubro, sendo um sucesso absoluto, vendendo 1,1 milhão de cópias somente na primeira semana.