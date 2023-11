Justyn Ross, do Chiefs, supostamente empurrou GF e carro esfaqueado por alegações de trapaça

Wide receiver do Kansas City Chiefs Justin Ross supostamente agrediu a namorada, quebrou as coisas dela… e depois esfaqueou o Mercedes dela durante uma briga que levou à sua prisão na semana passada.

As alegações estão todas explicitadas em documentos judiciais recém-divulgados, obtidos por TMZ Esportes.

Justin Ross, do Chiefs, se declara inocente, foto divulgada



Nos documentos – uma declaração juramentada – os promotores dizem que os policiais lhes contaram que o incidente entre Ross e sua namorada aconteceu no condado de Johnson, Kansas, em outubro. 23 … depois que o jogador de futebol supostamente descobriu que a mulher o estava traindo.

De acordo com os documentos, a mulher disse à polícia que depois que Ross olhou para o telefone dela … ele bateu na cara dela, empurrou-a, jogou-a no chão e começou a atirar objetos nela. Os médicos dizem que a mulher foi vista com “um pequeno arranhão” na mão após o incidente.



Reproduzir conteúdo de vídeo





As autoridades dizem que a mulher também disse aos policiais que Ross quebrou vários de seus itens durante o confronto, incluindo joias, um telefone celular, um laptop e a chave de seu Mercedes.

Os médicos também observam que dois vizinhos dizem ter testemunhado Ross empurrando a mulher… bem como “passando uma faca” no veículo da mulher.

De acordo com os documentos, no entanto, Ross disse à polícia que jogou as coisas da mulher pela porta depois de descobrir que ela o estava traindo. Ele supostamente admitiu ter quebrado um computador – embora alegasse que era dele. Ele negou ter quebrado qualquer outra coisa que pertencesse à mulher, afirmam os documentos.

Como informamos, Ross foi finalmente preso sobre as alegações e acusado de uma acusação de agressão doméstica sem antecedentes, bem como uma acusação de danos criminais inferiores a US$ 1.000. Ele se declarou inocente das acusações em uma audiência em outubro. 24. Ele deverá comparecer perante um juiz mais uma vez em dezembro. 4.

Quanto à sua carreira no futebol, ele foi colocado sobre a Lista de Isentos do Comissário em outubro. 27, o que significa que atualmente ele não está autorizado a jogar ou treinar com os Chiefs… embora ele ainda possa participar de reuniões e receber qualquer tratamento médico necessário enquanto seu caso criminal se desenrola.