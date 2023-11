Kanye West e Bianca Censori aparecem apaixonados após superarem a crise

Kanye West e Bianca Censori podem ter reparado o casamento depois que este quis dar um tempo do rapper devido ao comportamento “controlador” da excêntrica estrela da música.

A dupla se casou em dezembro de 2022, pouco depois Kim Kardashian divorciado Oeste depois de alegar “diferenças irreconciliáveis”, mas depois de não ter conseguido nem passar um ano de casamento, Censores sentiu necessidade de se distanciar.

Bianca Censori anda pelas ruas de Florença com roupas ‘inapropriadas’

Eles agora foram vistos juntos nos Emirados Árabes Unidos em um vídeo postado no Instagram com a legenda: “Sim [West] e Bianca vibrando com Chris Brown em Dubai “. O cantor de “Stronger”, de 46 anos, estava com os braços em volta da esposa enquanto os dois balançavam ao som da música.

O reencontro pode não ser bem recebido pelos Família dos censoresque anteriormente implorou para que ela pensasse sobre o relacionamento com Oeste devido ao comportamento “controlador”, como ele selecionar suas roupas, que muitas vezes revelam seu corpo.

“Houve um momento, alguns meses atrás, em que Ye e Bianca deveriam se encontrar com a família dela”, disse uma fonte ao US Sun. “Mas eles não ficaram nem um pouco felizes com suas travessuras, o encontro nunca aconteceu.

“Ouvi dizer que foi porque eles ficaram envergonhados com sua moda extremamente nua e com o drama em torno de sua viagem à Itália. Desde então, eles não fizeram segredo de que acham que ela pode fazer melhor e não gostam de vê-la nessas roupas malucas. roupas na internet, isso os deixa desconfortáveis.”

Intervenção dos censores

A situação ficou aparentemente tão fora de controle que Amigos e familiares de Censori que eles encenaram uma intervenção para ajudá-la a ver a situação do lado deles, depois que ela inicialmente rejeitou a ajuda deles.

De acordo com o Daily Mail, eles acreditavam Censores estava sendo transformado em uma versão radical de Kardashiana quem Oeste tem quatro filhos com.

“Kanye tem um conjunto de regras para Bianca, que inclui nunca falar e usar o que ele quer que ela use”, disse uma fonte ao Daily Mail. “Ela também é obrigada a comer certos alimentos e fazer exercícios, mesmo que Kanye não faça exercícios.

“Ela não tem mais opinião própria e o obedece porque ele a convenceu de que eles são da realeza.”