Kanye West e Bianca Censori participam de evento em Dubai com grande bicho de pelúcia

Kanye West e a esposa dele Bianca Censori apareceu em um evento recente em Dubai… mas foi o companheiro peludo do casal que roubou a cena.

Bianca usava um shapka enorme de estilo russo na cabeça enquanto usava um minivestido justo. Kanye estava vestido com um conjunto discreto todo preto encimado por um capuz combinando.

Os dois estavam de ótimo humor enquanto apertavam as mãos e conversavam com outras pessoas na noite de terça-feira. Confira este vídeo que mostra Kanye trabalhando na sala com Bianca, que está segurando seu brinquedo de pelúcia contra o peito.