Kanye West e filha North compartilham momentos de qualidade juntos em Dubai

Kanye West tem estado no Oriente Médio ultimamente – e agora, sua filha Norte está lá também… relaxando com seu pai no que parece ser um momento de qualidade a sós.

A filha mais velha de Ye – que parece gostar mais de estar com o pai do que com a mãe, Kim K. – foi vista de mãos dadas com o pai no fim de semana passado… andando por um shopping. Eles estão cercados por uma comitiva, mas parece que eles tinham relativa privacidade aqui.

Outros clipes de KW e North têm circulado nas redes sociais nos últimos dias – parece que eles também podem ter estado na vizinha Arábia Saudita, conversando com os fãs.

Vale a pena notar… não vemos nenhum de seus outros filhos por aí – e o mesmo vale para sua esposa, Bianca – então, parece que apenas North está com ele no momento, o que combina com o estilo parental que Ye compartilha com seus filhos atualmente.



Ultimamente, ele tende a trazê-los um de cada vez… embora todos geralmente fiquem com Kim na Califórnia.

Claro, também é notável que é North quem está aqui com papai… sabemos que ela é uma grande fã dele e aparentemente prefere estar com ele – pelo menos de acordo com KK. Lembre-se, em um episódio recente de ‘Kardashians’… Kim revelou Norte ama O apartamento maltrapilho de você.

A filha de Kanye West, North West, presta homenagem e se veste como seu icônico urso de “Graduação” para o Halloween. 🐻pic.twitter.com/HIed2TZdZH – Sem Jumper (@nojumper) 28 de outubro de 2023

@nojumper

Isso foi duplamente confirmado pela escolha da fantasia de North para o Halloween deste ano… ela se vestiu como o famoso urso da ‘Graduação’ de Kanye, prestando homenagem ao legado musical de seu pai.