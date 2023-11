O discurso recentemente vazado de Kanye West sobre transar com uma garota judia agora parece ter sido divulgado na íntegra – e se for real, é chocante… porque ele afirma ter dormido com a ex-mulher de Scooter Braun. O trecho polêmico que foi capturado na Arábia Saudita…





Fonte: TMZ

Todos os direitos de imagens e texto são da TMZ.