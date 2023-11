Karl-Anthony Towns lidera os T-Wolves sobre os Pelicans com uma onda tardia após a falta de Anthony Edwards

Cidades Karl-Anthony saiu de uma confusão lateral sabendo que sua próxima tacada provavelmente decidiria se o Os Timberwolves de Minnesota escapou Nova Orleans com uma vitória de retorno ou perdeu a segunda consecutiva. Guarda de Minnesota com maior pontuação Antonio Eduardo havia cometido uma falta faltando 10 segundos para o fim, o Pelicanos liderado por um ponto, e treinador do Wolves Chris Finch elaborou uma jogada para seu atacante dinâmico.

“Você joga o jogo inteiro para ter a oportunidade de estar nessa situação; eu considero isso a parte mais divertida da noite”, disse Towns. “Este jogo deveria ser divertido e eu me diverti muito nessa situação.”

Anthony Edwards estreia a colorway “New Wave” do primeiro calçado exclusivo.SneakerReporter / Twitter

Towns coroou um desempenho de 29 pontos e nove assistências com um flutuador correndo do vidro faltando 5 segundos para o fim, e Minnesota superou um déficit de 14 pontos nas 7:32 finais para vencer o New Orleans por 121-120 na noite de sábado.

Edwards marcou 23 pontos antes de cometer uma falta enquanto defendia Brandon Ingram ao longo do perímetro. Mas Ingram errou um de seus dois lances livres, permitindo que Towns colocasse Minnesota na frente de perto.

Os Pelicanos ainda tinham uma chance de vencer com o passar do tempo, mas Ingram, que tinha 30 pontos, a melhor marca do jogo, errou um salto de médio alcance. Isso culminou em um trecho final difícil para a estrela de Nova Orleans, que acertou apenas um chute e virou a bola duas vezes no quarto período.

“Nossa execução diminuiu um pouco”, disse Ingram. “Não acho que fiz um bom trabalho em nos acalmar, entrar nas jogadas e tentar obter a execução correta no final.”

New Orleans liderou por 108-94 faltando 8:04 para o final Matt Ryanterceiro 3 do jogo, mas o ímpeto mudou rapidamente quando Towns empatou Erva Jones‘quinta falta. Isso deu início a uma sequência de 7 a 0 em Minnesota, que incluiu uma bandeja separatista e transição 3 do Pelican Nickeil Alexander-Walker.

Jogadores do Timberwolves reagem à vitória difícil

“Foi um jogo difícil para nós. Estivemos atrás do placar durante todo o jogo”, centrou Minnesota Rudy Gobert disse, acrescentando que “o equilíbrio que mostramos durante todo o jogo” separa a edição dos Wolves desta temporada da de um ano atrás.

Acrescentou Towns: “Definitivamente mostramos coração, nossa fortaleza mental e a resistência que nossa equipe tem para encontrar uma maneira de vencer mesmo quando as coisas não estão indo bem.”

Towns não perdeu nenhum de seus três field goals ou cinco chutes de falta no quarto período, quando marcou 12, incluindo um 3 que deu ao Minnesota sua primeira vantagem no segundo tempo por 119-117.

“Esta noite achei que foi um dos melhores jogos que o vi jogar”, disse Gobert. “Ele é um jogador muito inteligente, obviamente, um jogador único. Quando ele faz isso, é uma arma incrível para nós.”

Rudy Gobert fez 17 pontos e 11 rebotes para os T-Wolves. Jaden McDaniels somou 12 pontos.

Jonas Valančiūnas fez 26 pontos e 11 rebotes para os Pelicanos. Jones fez 13 pontos e oito assistências, o melhor da carreira, com duas roubadas de bola e dois bloqueios, mas sofreu uma falta no minuto final.

Pelicans jogaram bem sem Zion Williamson

New Orleans estava jogando sem início de ataque Zion Williamsonque estava descansado naquele que foi o segundo de três jogos em quatro noites.

Os Pelicanos também ficaram sem CJ McCollum pelo sétimo jogo consecutivo, enquanto o guarda veterano com maior pontuação continua se recuperando de um pulmão parcialmente colapsado.

Mesmo assim, eles lideraram a maior parte do jogo e por até 15 pontos. New Orleans começou 7 de 10 do fundo e liderou por 43-28 quando Daniels acertou do fundo na ala esquerda.

Minnesota diminuiu a diferença quando Towns entrou no ritmo, marcando 10 pontos em pouco mais de quatro minutos em alguns fades de médio alcance, um gancho curto e um par de bandejas.

Os lances livres de Gobert reduziram a vantagem do New Orleans para 64-59 no intervalo.

A SEGUIR

Lobos de madeira: Hospedar Nova Iorque na segunda-feira.

Pelicanos: Hospedar Sacramento na segunda-feira.