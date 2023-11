Kate Bush pula cerimônia de posse no Hall da Fama do Rock & Roll

Kate Bush está sendo introduzida na história do rock and roll ao lado de alguns grandes artistas que compartilharão a honra… mas eles não dividirão o palco com ela, porque ela está se despedindo.

O cantor e compositor britânico – que foi enorme nos anos 80 e que recentemente ganhou popularidade novamente com “Stranger Things” – é um dos muitos que serão incluídos no Hall da Fama do Rock & Roll na noite de sexta-feira no Brooklyn. … mas ela parece ser a única que não estará presente pessoalmente.

Kate postou uma longa declaração falando sobre sua inclusão na turma deste ano, dizendo que está completamente grata e humilde… observando que seu hit, “Running Up That Hill”, a colocou de volta no centro das atenções graças ao Netflix.

Ela escreve: “O ano passado foi um período surpreendentemente bem-sucedido para minha faixa [‘RUTH’] e tenho certeza de que muitos de vocês que votaram em mim para o RRHOF também levaram essa faixa às paradas. Obrigada!” Então, ela chega a todos com notícias um tanto surpreendentes.

KB acrescenta: “Receio não poder comparecer à cerimônia esta noite, mas para mim a verdadeira honra é saber que você sentiu que eu merecia”. Kate não explica por que está saindo – mas ela estende muitos elogios aos outros artistas que serão consagrados… apontando especificamente Bernie Taupin, Elton Johnparceiro de redação, como alguém que é bastante merecedor.

Os demais homenageados, além dos mencionados acima, incluem … Sheryl Corvo, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Rage Against the Machine e The Spinners. Pelo que sabemos, espera-se que todos mostrem a cara… mas, infelizmente, o assento de Kate estará vazio.

É claro que Kate tem uma certa reputação de ser esquiva / reclusa – então o fato de ela estar optando por sair aqui pode não ser um choque total para seus fãs de longa data. É engraçado… nem mesmo um favorito dos fãs como ‘ST’ poderia tirá-la de sua concha. Isso só serve para mostrar – Kate permanece fiel!