Kate Middleton ‘treme’ ao nome de Meghan Markle e não há chance de reconciliação, afirma novo livro

Ade acordo com um novo livro do polêmico autor Omid Scobie, Kate Middleton supostamente “treme de brincadeira” sempre que Meghan Markleo nome de é mencionado. O livro, intitulado “Endgame”, também descreve Middleton como “frio” e destaca a falta de comunicação entre os dois desde o final de 2019. Essa falta de comunicação era evidente antes mesmo de Príncipe Harry e Meghan deixou oficialmente a Grã-Bretanha em 2020 durante a dramática divisão do “Megxit”.

Se Harry e Meghan esperam se reconciliar com a família real, este livro não ajudará em sua causa. Uma fonte do palácio disse Página seis: “Harry e Meghan deveriam estar em sua turnê de reconciliação.” No entanto, Scobie alega que Middleton acredita que não há como voltar atrás em seu relacionamento com Harry e Markle.

O livro afirma que Middleton era próximo de Harry e valorizava os momentos que eles compartilhavam, bem como o relacionamento que ele tinha com os filhos. No entanto, ela acha impossível confiar neles depois das inúmeras entrevistas. Uma fonte próxima à família revela no livro: “Ela pode sentir frio se não gostar de alguém… Ela nunca foi fã de Markle”.

Scobie, que é considerado um aliado dos Sussex, também compartilha detalhes sobre os esforços de Middleton para se tornar mais parecido rainha Elizabeth. Ele alega que ela teve aulas de elocução para refinar seu discurso e projetar uma imagem mais polida e majestosa.

O polêmico livro já foi lançado

O livro sugere que Middleton e Markle poderiam ter se unido como estranhos dentro do palácio, dada a relação em desintegração entre Príncipe William e Harry. No entanto, Middleton não ofereceu nenhum apoio a Markle quando ela se juntou à família real.

Esta falta de apoio é exemplificada pela disputa contínua sobre quem fez quem chorar Princesa Charlottevestido de dama de honra para o casamento de Harry e Markle. Embora relatórios no Reino Unido afirmem que Markle fez Middleton chorar, Markle disse Oprah Winfrey que era o contrário.

O livro de Scobie provavelmente será tão controverso quanto seu trabalho anterior, “Finding Freedom”. Os Sussex distanciaram-se deste novo livro, enfatizando que não tiveram envolvimento na sua criação. Apesar disso, continuam circulando especulações sobre seu conteúdo.

