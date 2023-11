Katie Taylor nomeia oponente preferido, local de luta e categoria de peso para próxima luta

Katie Taylor é uma lenda do boxe em todos os sentidos. Até maio deste ano, ela havia conquistado todos 22 de suas lutas e a defendeu títulos leves indiscutíveis por quase quatro anos e sete lutas no total.

Mas aos 36 anos, ela enfrentou o teste mais difícil de sua carreira em Chantelle Cameron. Taylor teve que subir de peso para lutar contra a lutadora inglesa em seu auge, e Cameron foi simplesmente bom demais. Cameron venceu por decisão majoritária e a defendeu com sucesso títulos super leves indiscutíveis.

Katie Taylor se torna indiscutível na segunda categoria de peso

Não havia dúvida de que Taylor e Cameron dariam uma revanche aos fãs de boxe. Foi exatamente o que aconteceu no sábado, quando os dois se enfrentaram no 3Arena em Dublin, Irlanda pela segunda vez. Desta vez, Taylor foi quem derrotou Cameron por decisão da maioria e se tornou um campeão mundial indiscutível em uma segunda categoria de peso.

Após a luta, como costuma acontecer, o vencedor foi questionado sobre o que viria a seguir. Taylor não hesitou em revelar que queria um luta da trilogia contra Cameronmas desta vez em Parque Croke.

Localizado em Dublin, Croke Park é o quarto maior estádio da Europa por capacidade e existe desde 1884.

Conor McGregor diz que Taylor-Cameron 3 deveria estar no peso leve

Assim que Taylor chegou ao vestiário após a luta, ela tirou uma foto com o ex- UFC campeão peso dois Conor McGregor. McGregor postou a foto e escreveu na legenda que a luta da trilogia com Taylor e Cameron terá que ser no Classe de peso normal de Taylor de peso leve.

Cameron lutou no peso leve no início da carreira e venceu o WBC Prata e Empresário independente títulos nessa categoria de peso, mas ela já luta no superleve nos últimos quatro anos. Veremos se ela está disposta a descer.