Katy Perry faz festa no show do Chainsmokers com Orlando Bloom

ANTECEDENTES

Katy Perry se divertiu muito depois de fechar a cortina de sua residência em Las Vegas … vivendo com seu namorado, Orlando Bloomno show do The Chainsmokers.

Orlando e Katy estavam curtindo a noite de sábado na residência da dupla de DJs no XS Nightclub dentro do Wynn Las Vegas… o cantor de “Firework” estava realmente sentindo a música, pegando o microfone e cantando junto com a faixa – mesmo que ela não acertou em cheio letra da música.

Parece que KP bebeu um pouco, se divertindo com metade da equipe do Chainsmokers, Drew Taggart – mas ei, ela mereceu depois de fechar um grande capítulo em sua carreira musical.

Para quem não sabe, Katy iniciou sua residência em Las Vegas no final de 2021, fazendo 80 shows no Resorts World Theatre. Em seu último show no sábado, Katy chamou Orlando de pai incrível e disse que sua filha de 3 anos, Margaridaera sua “melhor amiga”.

Katy também provocou a multidão após o término de seu último show – uma tela baixada dizia: “Até o próximo ano…”, sugerindo coisas mais emocionantes que estão por vir, não apenas para a cantora, mas para os fãs!



04/11/23 TMZ. com