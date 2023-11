Kayla Harrison não vai esperar por Cris Cyborg, ‘mas eu quero entrar na jaula e tentar dar uma surra nela’

Depois de um ano afastada, Kayla Harrison não está esperando por Cris Cyborg, ou qualquer outra pessoa.

Harrison voltou à ação depois de um ano fora após sua primeira derrota no MMA para Larissa Pacheco e dominou Aspen Ladd em uma luta de destaque no PFL World Championship, na sexta-feira. Após a vitória, Harrison escapou de uma possível luta com o campeão peso pena do Bellator, e ao falar com a mídia nos bastidores, Harrison espera que a luta aconteça, mas se não acontecer, certamente não será por causa dela.

“Não sei, não posso jogar esses jogos”, disse Harrison em sua reunião pós-luta. “Sou mãe, estou cansada. Eu não ligo. Espero que ela lute comigo, mas se não o fizer, a perda será dela. É uma perda para os fãs, mesmo, porque acho que é uma luta incrível. Eu a respeito, acho que ela vai lá e implementa seu plano de jogo, e ela é tenaz, ela é uma assassina, ela vai atrás de seus oponentes, e ela é uma das melhores que já fez isso.

“Eu não tenho nada além de respeito por ela, mas quero entrar na jaula e tentar dar uma surra nela. É isso.”

Após a promoção de Harrison na jaula, Cyborg postou um pequeno clipe em suas redes sociais, parecendo não vender a ideia.

Harrison venceu suas primeiras 15 lutas antes de perder por decisão dividida na luta principal do card do Campeonato Mundial de 2022. A jogadora de 33 anos aprendeu muito sobre si mesma na derrota, mas agora que está de volta quer continuar ativa. Quando questionada se ela esperaria por Cyborg, Harrison não se interessou nem um pouco por isso.

“Não vou esperar”, disse Harrison. “Tenho 33 anos, entrei neste esporte para ser o melhor e para subir o mais alto que puder. Sinto que estou atingindo meu ritmo agora, estou atingindo meu pico, estou em um ótimo lugar, mas não vou fazer isso para sempre.

“Faço dois treinos por dia desde os 12 anos, então meu corpo não vai estar em boa forma aos 40. Mas eu adoro, mas não vou esperar por ninguém. Esperei um ano e isso quase me matou, então não estou esperando por ninguém.”