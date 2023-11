Kayla Nicole, ex-namorada de Travis Kelce, fica bêbada na quadra do Lakers x Clippers

Kayla Nicolea ex-namorada de Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelcecomemorou seu 32º aniversário na quadra da Crypto.com Arena para o Los Angeles Lakers‘jogo em casa contra o Tosquiadeiras na noite de quarta-feira e aparentemente ficou embriagado.

Ela compartilhou o destaque de toda a experiência em sua conta do Instagram e pode ser vista com uma bebida na mão enquanto parece gradualmente mais bêbada do que no post anterior.

A modelo e influenciadora de fitness compartilhou pela primeira vez uma foto de seus sapatos no Instagram Stories quando o jogo estava pronto para começar.

Na postagem a seguir, um vídeo gravado pela amiga e companheira GeórgiaNicole age como se não soubesse que foi gravada antes de posar com outra bebida na mão.

Algumas postagens depois, Nicole compartilhou uma selfie no espelho no banheiro, possivelmente já sentindo os vários drinks pedidos antes do intervalo.

Kayla Nicole registra pontuação de LeBron James

Antes dessa selfie, Nicole gravou estrela do Lakers Lebron James marcando a poucos metros dela e também mostrou sua seleção de lanches.

Nicole então começou a dançar em sua cadeira após a foto no espelho. Ela parecia muito mais solta do que no primeiro vídeo de modelagem.

O vídeo final foi o que revelou a embriaguez de Nicole enquanto ela gritava com os árbitros por uma falta e falava mal.

A ex-namorada de Kelce recentemente falou sobre como ela teve que parar de ser amiga de Brittany Mahomes devido ao Taylor Swift drama prejudicando sua saúde mental.